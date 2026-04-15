Moscou souhaite reprendre sa coopération en matière d'investissement avec Washington

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou était prêt à rétablir une coopération en matière d'investissement avec Washington, dans le respect mutuel et sur un pied d'égalité, une fois la crise ukrainienne résolue.

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"Quand la crise ukrainienne sera résolue en tenant pleinement compte des intérêts légitimes de la Russie, nous serons intéressés par le rétablissement de notre coopération en matière d'investissement avec les pays qui souhaitent le faire sur une base d'égalité, de respect mutuel et d'avantages réciproques", a précisé le ministre Lavrov lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite officielle en Chine.

TASS/VNA/CVN