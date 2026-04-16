Équateur : 11 morts dans un accident d'autocar dans le Sud

Au moins onze personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées le 15 avril après qu'un autocar interprovincial a dévié la route pour se plonger dans une rivière dans le Sud de l'Equateur, ont indiqué les autorités.

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L'accident s'est produit sur la route reliant Cuenca à Molleturo, près du pont El Chorro, dans le canton de Cuenca, où le bus a quitté la route et enfoncé les glissières de sécurité avant de tomber dans une rivière peu profonde, selon les pompiers de Cuenca. Le véhicule a ensuite pris feu et a été entièrement brûlé, ont montré des images partagées sur les réseaux sociaux. Des équipes de secours, comprenant des pompiers, la Croix-Rouge et les autorités sanitaires, ont été dépêchées sur les lieux pour porter secours aux blessés et récupérer les corps. Certaines victimes ont été retrouvées à l'intérieur du bus tandis que d'autres ont été localisées dans la rivière, a déclaré le chef des pompiers de Cuenca, Sixto Heras. Plusieurs blessés seraient dans un état critique.

Xinhua/VNA/CVN