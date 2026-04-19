Mexique : huit morts dans une attaque armée contre un bar dans le Centre du pays

>> Mexique : au moins 13 morts et 98 blessés dans un déraillement

>> Au moins 11 morts dans une attaque armée sur un terrain de foot au Mexique

Le parquet de l'État de Morelos a précisé que la fusillade s'était produite dans un établissement exploité de manière irrégulière. "Des experts médico-légaux procèdent actuellement aux opérations juridiques et techniques requises sur huit corps retrouvés sur les lieux", a indiqué le parquet dans un communiqué. Des enquêteurs de l'agence d'investigation criminelle de l'État recueillent des éléments de preuve et interrogent des témoins afin d'établir les circonstances des faits. Le parquet a indiqué qu'il suivrait toutes les pistes d'enquête afin d'établir les responsabilités dans cette attaque. Selon les autorités fédérales, des cellules criminelles liées au Cartel Jalisco Nouvelle Génération ainsi que des restes de gangs locaux opèrent dans la zone et se disputent le contrôle du territoire.

Xinhua/VNA/CVN