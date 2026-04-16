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Brefs / International
Le blocus américain pourrait rompre le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a averti que le blocus américain du détroit d'Ormuz pourrait rompre le cessez-le-feu en vigueur entre l'Iran et les États-Unis, selon un article publié le 16 avril par RIA Novosti.

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Qualifiant ce blocus d'acte provocateur, M. Baghaï a déclaré que les forces armées iraniennes étaient prêtes à prendre les mesures nécessaires. Cette déclaration intervient alors que les inquiétudes grandissent quant à la stabilité du cessez-le-feu, initialement négocié pour apaiser les tensions entre les deux pays. Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a également souligné sur les réseaux sociaux que le Liban devait être inclus dans tout accord de cessez-le-feu. Il a attribué les progrès réalisés au Liban à la résistance du Hezbollah et à l'unité du front de résistance, exhortant les États-Unis à respecter l'accord. Dans une autre interview accordée à l'agence de presse iranienne ISNA, Mohsen Rezaï, un conseiller militaire de haut rang du guide suprême iranien, a déclaré que l'Iran était prêt pour une guerre prolongée, malgré la menace américaine d'un blocus maritime. Il a souligné que l'Iran ne ferait aucune concession sur ses conditions dans les négociations.

Xinhua/VNA/CVN

#Iran #États-Unis #conflit #cessez-le-feu #Ormuz

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