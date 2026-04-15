Inde : le bilan de l'explosion dans une centrale électrique passe à 19 morts

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La déflagration s'est produite dans une chaudière d'une centrale située à Singhitarai, dans l'État de Chhattirgarh, et exploitée par Vedanta Ltd, une filiale du groupe indien éponyme propriété du milliardaire Anil Agarwal. "Le bilan (...) est monté à 19 morts et 17 autres personnes ont été blessées et sont actuellement hospitalisées dans divers établissements", a déclaré le chef de la police du district de Sakti, Praful Thakur.Cinq ouvriers sont morts sur le champ et 14 des suites de leurs blessures, a-t-il précisé. Un précédent bilan livré quelques heures après l'accident faisait état de 9 morts. Le "ministre" de l'Industrie de l'État, Lakhan Lal Dewangan, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les causes de l'accident en privilégiant la piste d'une négligence. Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des règles de sécurité. Le mois dernier, un incendie dans une usine de feux d'artifice dans l'Ouest du pays avait fait 17 morts.

AFP/VNA/CVN