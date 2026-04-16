La Russie prévoit d'accueillir 6,5 millions de touristes étrangers en 2026

>> Iran et Russie discutent de la construction d'une voie de transport internationale

>> La Russie vise 50% de véhicules sans conducteur d'ici 2050

>> L'inflation en forte baisse en Russie en 2025

"Nous prévoyons d'atteindre un total de 6,5 millions de touristes étrangers d'ici la fin de l'année", a-t-il affirmé lors d'une réunion de la Commission gouvernementale pour le développement du tourisme. "Au cours des deux premiers mois, nous avons constaté une augmentation notable de près de 37%. Cependant, nous sommes conscients que ces chiffres devront être révisés à partir de mars en raison de la fermeture de l'espace aérien au-dessus du Moyen-Orient", a-t-il ajouté. Le ministre a souligné que les marchés asiatiques, notamment la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, étaient devenus des cibles prioritaires pour la Russie, qui cherche à attirer davantage de visiteurs internationaux. M. Reshetnikov a indiqué que le flux de touristes étrangers vers la Russie avait augmenté de 13% l'année dernière pour atteindre 5,8 millions. Un accord d'exemption de visa avec l'Arabie saoudite entrera en vigueur en mai. Par ailleurs, des mesures sont en cours pour faciliter l'entrée des touristes en provenance d'Inde, du Vietnam, de Malaisie, de Bahreïn et du Koweït, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN