La Banque mondiale aide l'Argentine à refinancer sa dette

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L'Argentine doit faire face à un remboursement de dette privée d'environ 4,3 milliards de dollars en juillet. Cette garantie, qui doit encore être approuvée par le conseil d'administration de la Banque mondiale, a été annoncée à la suite d'une rencontre à New York entre le ministre argentin de l'économie, Luis Caputo, et le président de l'institution, Ajay Banga. La Banque mondiale "travaille à une garantie pouvant atteindre deux milliards de dollars américains afin de contribuer au refinancement d'une part importante de la dette argentine, de réduire les coûts de financement et de créer des conditions plus favorables à l'augmentation des flux d'investissements privés nationaux et internationaux", a-t-elle déclaré. La Banque mondiale a également exprimé son ferme soutien aux efforts de réforme de l'Argentine visant à renforcer les conditions de la croissance, de l'investissement et de la création d'emplois.

APS/VNA/CVN