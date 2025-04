UIP-150, Ouzbékistan, Arménie : la tournée d’importance du législateur suprême

La participation prochaine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de son épouse à la 150 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-150) et leurs visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie du 2 au 8 avril revêtent une importance bilatérale et multilatérale profonde, a déclaré à la presse la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Photo : VNA/CVN

La responsable a déclaré que la participation du législateur suprême vietnamien à l’UIP-150, sur le thème "L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale", témoigne du dynamisme renouvelé et de l’engagement indéfectible du Vietnam envers ce forum parlementaire multilatéral crucial. Dans un contexte mondial en rapide évolution, il est impératif que chaque nation se rassemble pour discuter, partager ses expériences et proposer des solutions aux défis communs.

La présence du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, témoigne du soutien indéfectible du Vietnam au multilatéralisme et du rôle central de l’UIP, marquant sa première activité diplomatique multilatérale cette année.

Elle s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures au service de la paix, de l’amitié, de la coopération et du développement, tout en s’engageant activement dans une intégration mondiale globale et approfondie en tant que partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale.

Alors que le Vietnam s’approche d’une nouvelle ère de réussites socio-économiques, la délégation dialoguera avec les parlements du monde entier lors de l’UIP-150 afin de partager des perspectives de développement, de renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux, et d’obtenir un soutien et des ressources extérieurs pour le progrès national, a-t-elle indiqué.

Sur le plan bilatéral, les visites du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en Arménie et en Ouzbékistan marquent une étape importante : il s’agit de la première visite d’un haut législateur vietnamien et des échanges au plus haut niveau depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992.

Ces déplacements soulignent ainsi l’attachement du Vietnam à ses liens d’amitié de longue date avec les deux pays et son aspiration à approfondir la confiance mutuelle, ouvrant la voie à une coopération plus large dans de multiples domaines.

Photo : VNA/CVN

Les discussions prévues avec les dirigeants ouzbeks et arméniens porteront sur la résolution des obstacles et la consolidation des liens économiques, commerciaux et d’investissement, piliers fondamentaux des relations bilatérales. Man rencontrera également de grandes entreprises afin de présenter les opportunités de marché et de jeter les bases d’une collaboration accrue dans les secteurs de la transformation, du textile et de l’habillement, de l’énergie, des transports et des sciences et technologies.

Ces visites offrent l’occasion de stimuler les échanges culturels, sportifs, éducatifs, touristiques et populaires.

Lê Thi Thu Hang a déclaré que la confiance politique s’est renforcée grâce à des visites régulières de haut niveau. En 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Arménie ont atteint près de 500 millions de dollars, en hausse de plus de 40% en glissement annuel, tandis que ceux entre le Vietnam et l’Ouzbékistan ont progressé de 26,5% pour atteindre 202 millions de dollars.

Le Vietnam a établi des comités intergouvernementaux avec les deux pays afin de coordonner et de promouvoir le commerce, l’investissement et la coopération dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des transports et des sciences et technologies.

Un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (qui inclut l’Arménie depuis 2015) soutient ces efforts, tandis que les trois pays s’efforcent d’améliorer la connectivité des transports pour le commerce, le tourisme et la croissance économique.

Les dirigeants des trois pays accordent une grande importance au renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sports, du tourisme et des échanges interpersonnels, considérant ces piliers comme essentiels pour préserver et approfondir l’amitié de longue date entre leurs peuples, en particulier entre les jeunes générations.

Tournée vers l’avenir, Lê Thi Thu Hang a proposé de développer les liaisons ferroviaires, routières, maritimes et aériennes, permettant ainsi au Vietnam d’exporter des produits agricoles, des produits de la mer, des vêtements, des chaussures et des produits électroniques vers l’Arménie et l’Ouzbékistan, et au-delà, via les corridors Est-Ouest et Nord-Sud.

Elle a souligné le potentiel inexploité de l’éducation, des sciences et technologies, ainsi que des domaines émergents comme le numérique, les énergies propres et les nouveaux matériaux.

S’appuyant sur des décennies d’amitié et sur les 45 ans d’héritage du Vietnam à l’UIP, ces visites seront un succès et laisseront une empreinte durable sur l’Ouzbékistan, l’Arménie et la communauté internationale, a-t-elle conclu.

VNA/CVN