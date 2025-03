Visite d'État du couple royal belge



Une opportunité en or pour consolider les relations belgo-vietnamiennes

La visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique au Vietnam, du 31 mars au 4 avril, devrait créer un nouveau tournant dans les relations de coopération entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Pierre Gréga, président de l'Association d'amitié Belgique - Vietnam, a qualifié la visite de "véritable opportunité en or" pour approfondir ce partenariat.

Soulignant le potentiel de collaboration, Pierre Gréga a rappelé que le Vietnam et la Belgique, bien que de taille modeste sur la scène mondiale, doivent renforcer leur coopération dans un contexte international en mutation. Il a évoqué les défis communs auxquels les deux nations sont confrontées et la nécessité d'un soutien mutuel au sein des forums internationaux comme l'ONU.

Sur le plan économique, il a mis en avant les liens entre le port d'Anvers et celui de Dà Nang, illustrant les perspectives prometteuses en matière de logistique et de commerce maritime. Il a également salué la coopération de longue date dans l'éducation et la recherche scientifique, avec de nombreux programmes d'échanges entre universités des deux pays.

De son côté, le ministre d'État belge André Flahaut a insisté sur la nécessité de renforcer les relations belgo-vietnamiennes, notamment en ce qui concerne la question des visas. Selon lui, la création de conditions favorables aux étudiants, chercheurs et experts est essentielle pour faciliter la coopération bilatérale. Il a également souligné l'importance d'accélérer la ratification des accords internationaux en Belgique.

Cette visite du couple royal devrait insuffler un nouvel élan aux relations belgo-vietnamiennes, en ouvrant des opportunités dans divers domaines, sur la base d'une compréhension mutuelle et du respect des différences culturelles.

VNA/CVN