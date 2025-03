L'ambassadeur du Vietnam au Laos souligne la grande amitié entre le PCV et le PPRL

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné le lien extraordinaire entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), qui entretiennent depuis des années une grande amitié, une solidarité spéciale et une coopération intégrale.

Photo : VNA/CVN

Lors une interview accordée à l'Agence de presse lao (KPL) à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars), le diplomate vietnamien a souligné le lien historique unique entre les deux Partis, soulignant qu'ils sont les seules organisations politiques à avoir mené leurs mouvements de libération nationale respectifs et à continuer de gouverner leurs pays avec une orientation socialiste.

Les racines de cette relation remontent à la formation du Parti communiste d'Indochine, qui a intégré les luttes révolutionnaires du peuple lao au sein des mouvements révolutionnaires indochinois et mondiaux. Cela a marqué le début d'une alliance révolutionnaire entre les deux pays, née d'une relation de longue date, d'une solidarité traditionnelle et d'un soutien mutuel.

Suite à la création du Parti populaire lao, aujourd'hui connu sous le nom de PRPL, les deux Partis ont trouvé un terrain d'entente sur leurs objectifs fondamentaux, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils partageaient une vision commune : protéger l'indépendance nationale durement acquise et bâtir des sociétés libres et prospères pour leurs peuples, tout en résistant à l'invasion impérialiste.

Nguyên Minh Tâm a ensuite déclaré que discuter de l'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos revenait à explorer le lien privilégié qui unit les deux Partis, et vice-versa.

Il a souligné qu'au milieu des profonds changements mondiaux et régionaux actuels susceptibles d'affecter les relations bilatérales, les deux pays devaient continuer à reconnaître l'importance stratégique de leur relation et à préserver les principes que les deux Partis et les deux États ont toujours défendus.

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération intégrale, fondée sur les principes d'indépendance, d'autonomie, de résilience et de coopération mutuellement bénéfique, ainsi que sur l'équilibre et la complémentarité, et sur la combinaison des spécificités des relations Vietnam - Laos et des pratiques internationales, afin d'assurer le développement prospère de chaque nation et la paix, la stabilité, la collaboration et le développement en Asie du Sud-Est et au-delà.

Il a suggéré aux deux Partis et aux deux pays de se concentrer sur l'approfondissement des relations politiques et le renforcement de la coopération sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de chaque nation, les décrivant comme un fondement solide pour renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il est nécessaire de consolider et d'améliorer la perception commune des deux Partis quant à l'importance stratégique de ces relations spéciales, considérées comme essentielles au Renouveau, à la construction et à la protection de la nation de chaque pays, a-t-il souligné, insistant sur l'importance de maintenir l'éducation politique et idéologique par le biais des échanges culturels et de la diplomatie interpersonnelle, tout en coordonnant les efforts pour contrer et réfuter les arguments déformés visant à saper et à diviser les relations entre les deux partis et les deux pays.

Le diplomate vietnamien a recommandé de renforcer les échanges théoriques et pratiques, notamment sur les expériences de construction du Parti, la gestion de l'État, le développement socio-économique et les stratégies d'intégration internationale. Cela implique une coopération directe entre les agences des deux Partis et entre les organisations locales du Parti, en particulier celles des régions frontalières.

En outre, il a souligné la nécessité de promouvoir une orientation stratégique dans les domaines économique, culturel, éducatif, de défense, de sécurité et diplomatique, les domaines économiques se concentrant sur les institutions, les infrastructures de transport, la finance et la banque, l'électricité, les télécommunications et le tourisme. Parallèlement, la coopération en matière de défense et de sécurité demeure une pierre angulaire, et les échanges culturels et éducatifs constituent le fondement de leurs relations.

Il s'est dit convaincu qu'inspirées par l'héritage des Présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane, ainsi que par les efforts des deux Partis, États et peuples, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale continueraient de se développer, devenant de plus en plus concrètes, efficaces et mutuellement bénéfiques, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde entier.

VNA/CVN