Rationalisation de l'appareil politique : nécessité de maximiser les droits et intérêts légitimes des habitants

Afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État, le Politburo a publié le 28 février 2025 la Conclusion 127-KL/TW du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti sur la restructuration de l’appareil politique. Cette décision prévoit la fusion de certaines unités administratives au niveau provincial, la suppression du niveau du district et la continuation de la fusion des unités administratives au niveau communal.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une étape importante dans le processus de réforme administrative, visant à rationaliser l'appareil, améliorer la qualité des services rendus à la population et optimiser les ressources. De nombreux experts estiment que, pour garantir une mise en œuvre efficace de cette politique, une feuille de route appropriée et des solutions cohérentes doivent être mises en place afin d'assurer la rationalité de la structure organisationnelle, d'éviter une surcharge de travail pour les autorités locales et de garantir les droits et intérêts légaux des citoyens.

Proposition de mise en œuvre expérimentale à petite échelle

Selon le Professeur et Docteur en sciences Dang Huy Huynh, président de l'Association des arbres patrimoniaux du Vietnam, la rationalisation de l’appareil politique est une étape nécessaire, en phase avec les réformes administratives observées dans de nombreux pays à travers le monde, à l'instar du Danemark, où la réduction du nombre d'unités administratives a permis de réaliser des économies budgétaires, d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficacité de la gestion.

Dang Huy Huynh soutient pleinement cette politique, tout en soulignant certains défis auxquels le Vietnam pourrait être confronté. Par exemple, la suppression du niveau du district pourrait entraîner une surcharge de travail pour les autorités communales, qui devraient assumer davantage de tâches. Cela nécessiterait des ajustements appropriés en termes d'organisation et de personnel, tout en favorisant l’application de la technologie pour alléger les tâches administratives manuelles.

Pour que cette politique soit mise en œuvre de manière efficace, il recommande un projet pilote dans certaines localités à petite échelle afin d'évaluer l'impact et d'en tirer des enseignements avant une application à l'échelle nationale. En outre, il souligne la nécessité de décentraliser davantage et d'accroître l'autonomie des autorités communales pour garantir la continuité des services administratifs.

Dang Huy Huynh propose également des solutions pour encourager la transformation numérique. Il suggère d'investir dans un système d'administration électronique pour permettre aux citoyens d'effectuer leurs démarches administratives en ligne, réduisant ainsi la pression sur les autorités locales. Parallèlement, il est essentiel de renforcer la formation des fonctionnaires afin qu'ils puissent s'adapter aux changements organisationnels et améliorer la capacité de gestion de l'État.

Garantir les ressources financières et les infrastructures nécessaires est aussi un facteur clé pour que les autorités communales puissent assumer de nouvelles responsabilités lorsqu'elles récupèrent des tâches provenant du niveau du district. La rationalisation de l'appareil ne consiste pas seulement à fusionner des unités administratives, mais aussi à innover dans les méthodes de gestion, à appliquer la technologie et à renforcer les compétences du personnel. Si cette réforme est correctement mise en œuvre, elle marquera un tournant majeur dans l'administration publique, contribuant à améliorer l'efficacité de la gestion de l'État et à mieux servir la population.

Créer plus de commodités pour les citoyens

Photo : Dinh Thuy/VNA/CVN

La politique de rationalisation de l'appareil reçoit également un large soutien de la population. Cependant, certains expriment des préoccupations quant à l'accès aux services administratifs publics, notamment si l'administration au niveau du district est supprimée.

Nguyên Tiên Vinh, membre du Parti du quartier de Vinh Tuy, arrondissement de Hai Bà Trung, souligne que la suppression éventuelle de l'administration au niveau de district pourrait contraindre les citoyens à des déplacements plus importants pour accomplir leurs démarches administratives.

Actuellement, de nombreuses personnes se rendent aux sièges des districts pour effectuer des démarches telles que la déclaration de naissance, la certification des droits d’utilisation des terres ou l'enregistrement d'activité des entreprises. Si ces procédures sont transférées aux niveaux provincial/municiapal ou communal, un mécanisme approprié devra être mis en place pour garantir la commodité des citoyens. Il est également crucial de prendre en compte la capacité des autorités communales à gérer ces nouvelles responsabilités.

Pour répondre à cette situation, Nguyên Tiên Vinh propose de renforcer les services administratifs en ligne afin que les citoyens puissent effectuer leurs démarches chez eux, sans avoir à se déplacer. Il suggère également la création de centres administratifs interrégionaux permettant aux citoyens de réaliser rapidement leurs démarches sans avoir à se rendre dans les agences provinciales/municipales.

En outre, il est important d’intensifier la sensibilisation et l'information pour que la population comprenne bien la feuille de route et s’adapte aux nouvelles méthodes de gestion.

Si les autorités mettent en place un plan spécifique et investissent dans les technologies, la suppression éventuelle de l'administration du niveau de district pourrait être une décision judicieuse, contribuant à réduire les procédures administratives et à offrir plus de commodités aux habitants.

VNA/CVN