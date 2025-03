L’ambassadeur du Brésil au Vietnam souligne le potentiel de coopération bilatérale

L’ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, a partagé des informations sur la prochaine visite du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au Vietnam, prévue du 27 au 29 mars, et sur les perspectives des relations entre les deux pays.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate a souligné que cette visite revêt une grande importance politique et économique et contribuera à renforcer les liens d’amitié entre les deux pays.

Cette visite ouvrira non seulement des opportunités d’accroître la coopération dans des domaines tels que le commerce, l’investissement et la politique, mais soulignera également la complémentarité entre les économies des deux pays, en particulier dans des secteurs tels que l’agriculture, la science, la technologie et l’innovation.

L’ambassadeur Marco Farani a également mentionné que le président Luiz Inácio Lula da Silva sera accompagné d’une délégation de haut niveau et d’un groupe de chefs d’entreprise brésiliens issus de secteurs industriels et agricoles clés.

Le diplomate a souligné le potentiel de coopération économique entre les deux pays, notamment dans des domaines tels que l’industrie, l’agriculture et l’énergie. Le commerce bilatéral a atteint 7,9 milliards de dollars en 2024 et il existe un potentiel de croissance supplémentaire important.

Il a également partagé des détails sur le Forum économique Brésil-Vietnam, qui aura lieu le 29 mars, visant à favoriser la collaboration entre les entreprises des deux pays.

Concernant le partenariat stratégique, l’ambassadeur Marco Farani a indiqué que les deux pays ont convenu de coopérer sur cinq piliers principaux : la politique et la sécurité ; l’économie; la science, la technologie et l’innovation; le changement climatique; et la diplomatie populaire.

Il a également déclaré que les deux pays continueront à maintenir des mécanismes de dialogue et de consultations politiques pour renforcer leur partenariat à long terme.

Dans ce contexte, le commerce joue un rôle essentiel, l’objectif étant d’accroître les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.

L’ambassadeur Marco Farani s’est dit confiant qu’avec de nouvelles opportunités de coopération, le Brésil et le Vietnam seront en mesure de tirer parti de leurs économies complémentaires, ouvrant des perspectives de développement solide dans un avenir proche.

