Le président de l'AN attendu à la 150e Assemblée générale de l'UIP, en Ouzbékistan et en Arménie

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et son épouse participeront à la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) et effectueront des visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie du 2 au 8 avril, selon le ministère des Affaires étrangères.