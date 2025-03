Carrefours de la francophonie

>> LabelFrancÉducation : l’expertise française s’exporte bien au Vietnam

>> Salon de l’orientation pour la jeunesse francophone

>> “Balade en France et en Francophonie“ 2025 : un festival très attendu

>> “Hanoï est l’une des grandes capitales de la francophonie”

Nous étions invités à suivre une édition artistique de la fête “Couleurs culturelles 2025”, qui a eu lieu le dimanche 16 mars 2025 à l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), relevant de l’Université nationale de Hanoï. Sept étudiantes du Département de français de l’Université Phenikaa, toutes vêtues d’un áo dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) aux couleurs du Vietnam et du célèbre nón lá (chapeau conique en feuilles de latanier), y ont interprété la chanson de Marc Lavoine Bonjour Vietnam. Ces futures enseignantes de français, très souriantes, prendront la relève auprès de nouveaux jeunes Vietnamiens attirés, à leur tour, par la langue de Molière.

Oui, ces activités francophones innombrables au Vietnam, au mois de mars chaque année, sont de véritables journées portes ouvertes pour convaincre et charmer un nouveau public qui veut parler français, visiter les pays francophones, manger français, rêver ou avoir un boulot dans une entreprise francophone. Dans ce sens, le grand festival “Balade en France et en Francophonie 2025” répondra à ces multiples attentes. Il se tiendra du vendredi soir 28 au dimanche 30 mars au parc Thông Nhât, à Hanoï. Les organisateurs mettront les petits plats dans les grands en mitonnant un large éventail d’activités gastronomiques, culturelles, sportives et éducatives. Cet événement d’envergure réunira pour la première fois l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï. “Un bel exemple de collaboration réussie entre différentes institutions francophones”.

La musique francophone avec l’artiste suisse Sophie de Quay et son binôme Simon Jaccard y sera bien présente.

Le sport rassemblera sans doute quelque 3.000 participants à la 3e édition de la Course de la Francophonie, initiée par l’AUF - Asie-Pacifique, le samedi 29 mars dès 06h30, autour du lac Bay Mâu.

D’ailleurs, pour cette année 2025, l’OIF a placé la journée du 20 mars sous le thème de l’éducation - “Je m’éduque, donc j’agis” - qui, au sens large, fabrique des citoyens conscients. Ainsi, en plus des activités sportives, dans le cadre du festival “Balade en France et en Francophonie”, les formations en français et l’employabilité seront mises en avant dans un vaste Salon de l’orientation francophone. Là où 13 universités vietnamiennes disposant de filières francophones fourniront aux visiteurs des renseignements sur leurs formations.

À Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses animations francophones sont prévues le samedi 29 mars, entre 09h30 et 15h00. Ce Festival de la Francophonie sera proposé par Alexandra Rendall et Jaime Peypoch dans le cadre des activités de leur association Culture et Espace Francophones (CEF). Fait important, il se déroulera au Centre franco-vietnamien de formation à la gestion (CFVG), qui forme d’excellents administrateurs et décideurs francophones. Là aussi, l’employabilité francophone sera au centre de toutes les attentions. Merci à Fabien De Geuser, son directeur, d’accueillir l’événement !

Vive la Francophonie au Vietnam !

Hervé Fayet/CVN