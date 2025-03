Un expert bolivien souligne l'importance de la victoire du 30 avril 1975

La victoire du 30 avril 1975 constitue un moment historique non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour toutes les nations émergentes du monde, a déclaré Miguel Angel Perez Pena, consul honoraire du Vietnam en Bolivie.

Miguel Angel Perez Pena a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud-Vietnam et de la réunification nationale.

C'est après la prise de Saïgon par les combattants de l'armée vietnamienne que la paix a été consolidée, mettant fin à une guerre douloureuse qui a coûté un lourd tribut en vies humaines et laissé le pays dévasté.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la victoire militaire du Vietnam a eu un impact global sur l’état d’esprit des jeunes et de la société en général, leur faisant prendre conscience qu’il était possible de surmonter l’injustice et l’ordre colonial.

Le leadership politique et militaire a joué un rôle essentiel dans l’unité et la mobilisation continue du peuple vietnamien pour atteindre ses objectifs. C'est pour cette raison qu'une place de choix dans l'histoire de l'humanité est réservée au Président Hô Chi Minh et au Général Vo Nguyên Giap, a souligné le diplomate bolivien.

Appréciant hautement les réalisations du Vietnam après une demi-décennie de reconstruction nationale, Perez Pena a estimé que le Vietnam est aujourd’hui un acteur central sur la scène internationale. Son économie diversifiée et en pleine expansion lui a permis de devenir l’une des destinations les plus prisées pour les investissements directs étrangers, de réduire les taux de pauvreté et d’enregistrer une croissance soutenue de son commerce extérieur.

"Aujourd’hui, il y a des faits qui rendent fier non seulement le Vietnam, mais aussi nous tous qui admirons ce grand pays. Par exemple, il est le deuxième plus grand exportateur de café au monde et l’un des principaux producteurs de smartphones. Des articles vestimentaires, tels que des vêtements et des chaussures, sont exportés du Vietnam vers presque tous les pays du monde", a-t-il ajouté.

Concernant l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Bolivie, Perez Pena a souligné les similitudes entre les deux pays en matière d’histoire et de développement national, ainsi que dans leurs politiques étrangères.

Il a estimé que les deux nations disposaient encore d’un fort potentiel pour renforcer leur commerce bilatéral. Les produits boliviens, principalement issus du soja, du cuir et du bois, pourraient bénéficier d’un meilleur accès au marché vietnamien, tandis que les exportations vietnamiennes vers la Bolivie pourraient se développer dans les domaines de l’électronique, des chaussures de sport et des produits manufacturés.

VNA/CVN