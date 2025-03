Favoriser le développement durable, la modernisation et l’intégration

La Résolution N°57 du Politburo du Parti sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, constitue une avancée importante, contribuant au développement durable, à la modernisation et à l’intégration internationale du Vietnam dans la nouvelle période.

>> La Résolution N°57 fraie la voie pour l’avènement scientifique et technologique

>> Le secrétaire général Tô Lâm exhorte à faire du Vietnam une nation numérique

>> Valorisation de la puissance médiatique et création du consensus social

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le Dr. Lê Duc Anh, président de l’Association des intellectuels vietnamiens au Japon, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, la Résolution N°57 revêt une importance stratégique dans le contexte où le Vietnam doit renouveler son modèle de croissance, améliorer sa productivité du travail et sa compétitivité. La résolution identifie les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale comme un moteur principal du développement socio-économique, aidant le Vietnam à s’affranchir du modèle de croissance basé sur une main-d’œuvre bon marché et des ressources naturelles.

Le Dr. Lê Duc Anh a souligné plusieurs industries pouvant créer des percées si le Vietnam investit de manière stratégique et utilise efficacement des technologies telles que les technologies de l’information et la transformation numérique, la technologie des semi-conducteurs, la biotechnologie et la santé, les énergies renouvelables et l’agriculture de haute technologie.

S’agissant de la promotion des liens entre l’État, les scientifiques et les entreprises, Lê Duc Anh a souligné la nécessité d’augmenter les investissements dans la recherche et le développement, de créer des fonds de soutien à la recherche et d’offrir des incitations fiscales aux entreprises technologiques.

Il est nécessaire d’encourager les entreprises à sponsoriser et à coopérer avec les universités dans la recherche, de créer des centres d’innovation, de construire des "incubateurs" de startups et de soutenir la commercialisation des résultats de la recherche...

L’État doit également jouer un rôle d’orientation et de fourniture d’investissements initiaux. Les entreprises doivent investir dans le développement et la commercialisation des résultats de la recherche dans le cadre d’un partenariat public-privé. Un autre mécanisme important est la protection de la propriété intellectuelle et le partage des bénéfices, définissant clairement les droits et les responsabilités de chaque partie lors de la collaboration à la recherche, a-t-il ajouté.

Lê Duc Anh a en outre suggéré de construire un écosystème d’innovation, de créer des zones de haute technologie, des centres de recherche appliquée avec de grandes universités comme noyau, de renforcer les investissements dans la formation des ressources humaines qualifiées et d’encourager les entreprises à utiliser les technologies de pointe.

VNA/CVN