Renforcer la coopération Vietnam - Arménie

>> Le secrétaire général du PCV reçoit le président de l'AN d'Arménie

>> Le président Luong Cuong reçoit le président de l'AN arménienne

>> Le président de l'Assemblée nationale de l'Arménie termine sa visite officielle au VN

Photo : BNG/CVN

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a hautement apprécié les dernières avancées des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment la visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale d'Arménie en novembre 2024 et le commerce bilatéral de près de 500 millions d'USD, soit une hausse annuelle de plus de 40%.

La vice-ministre a estimé que les deux parties disposent encore d'un grand potentiel et de nombreuses opportunités à exploiter pour renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs économique et commercial.

Elle a proposé que les deux parties poursuivent les activités d'échanges et de rencontres à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, en révisant, négociant et signant des documents de coopération afin d'établir un cadre juridique solide pour leurs relations bilatérales.

Lê Thi Thu Hang a suggéré que l'ambassadeur arménien collabore étroitement avec les organes compétents des deux pays afin de préparer minutieusement les visites des hauts dirigeants des deux pays en 2025.

Sur le plan économique, la vice-ministre a appelé les deux parties à exploiter efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (EAEU), dont l'Arménie est membre, et à soutenir les liens entre les agences, organisations et entreprises des deux pays.

L'ambassadeur Suren Baghdasaryan a affirmé que l'Arménie considère toujours le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est et s'est engagé à coopérer étroitement avec les agences et ministères compétents des deux pays afin de promouvoir et de préparer soigneusement les prochaines visites des dirigeants de haut niveau.

VNA/CVN