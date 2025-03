Une chercheuse italienne souligne l'importance de la Grande victoire du Printemps 1975

La victoire du 30 avril 1975 a marqué la fin de 21 ans de résistance contre les impérialistes américains, ainsi que de 30 ans de lutte pour l'indépendance et la défense nationales depuis la Révolution d'août 1945, contribuant ainsi à la réunification complète du Vietnam.

Elle a déclaré que la révolution vietnamienne avait eu un impact profond sur l'équilibre politique mondial de la seconde moitié du XXe siècle, tout en créant un effet d'entraînement mondial dans le contexte de la crise des anciens régimes coloniaux.

Le Vietnam a contribué à affirmer que l'idéologie de la paix était la nouvelle frontière de la culture américaine : des éruptions de mouvements antiracistes dans les ghettos afro-américains des grandes villes américaines aux soulèvements sur les campus universitaires, en passant par le phénomène généralisé de l'insoumission militaire, a-t-elle déclaré.

Elle a soutenu que, depuis la victoire de 1975, le peuple vietnamien, sous la direction avisée du Parti, a bâti un pays en développement constant, jouissant d'une position de plus en plus respectée sur la scène internationale. Au cours des dernières décennies, le Vietnam a connu une forte croissance économique et le niveau de vie de sa population s'est considérablement amélioré.

Sur la scène internationale, le Vietnam a connu des succès dans de nombreux domaines, ce qui lui a valu la reconnaissance des Nations Unies et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Le Vietnam est membre et partenaire d'organisations et de forums internationaux majeurs tels que l'ASEAN, le Sommet Asie-Europe (ASEM), la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), l'ONU, le Groupe des Sept (G7) et le Groupe des Vingt (G20). De plus, le Vietnam a affirmé sa position de centre important dans de nombreux liens économiques régionaux et mondiaux.

Outre le sacrifice, le courage et l'ingéniosité de toute la nation, la stratégie militaire et la diplomatie flexible ont sans aucun doute été deux des facteurs les plus importants ayant conduit à la Grande victoire du Printemps 1975. Son talent diplomatique a aidé le Vietnam à gérer ses relations bilatérales et multilatérales, grâce à sa flexibilité exceptionnelle, ainsi qu'à son sérieux et à sa détermination, a affirmé Sandra Scagliotti.

