La visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Belgique revêt une signification particulière

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État après plus de 50 ans d’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, notamment dans le contexte de l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère.

Il s’agit aussi d’un jalon historique importante, qui amène les relations entre les deux pays à une nouvelle étape de développement, avec une confiance politique plus élevée et une coopération plus substantielle et plus efficace.

Cette visite comporte quatre points forts.

Premièrement, elle témoigne de l’affection particulière du roi Philippe et de la reine Mathilde pour le Vietnam.

Deuxièmement, l’accueil du roi et de la reine de Belgique au Vietnam est une démonstration éclatante de la politique étrangère cohérente du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures pour la paix, l’amitié, la coopération et le développement ; s’intégrant de manière proactive et active, de manière complète et profonde, dans la communauté internationale, étant un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale ; démontrant le respect du Vietnam envers la Belgique, partenaire important du Vietnam au sein de l'Union européenne. Du côté belge, la visite au Vietnam témoigne du respect particulier de la Belgique pour le Vietnam et pour le rôle et la position du Vietnam dans la région d’Asie-Pacifique.

Troisièmement, la visite confirme le désir et la détermination des deux parties de porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets, d'accroître davantage la confiance politique et de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, en particulier l'économie, le commerce et l'investissement - un pilier important des relations bilatérales. La visite continue également d'approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Belgique sur l'agriculture établi en 2018, tout en élargissant la coopération dans d'autres domaines prioritaires et potentiels tels que l'éducation et la formation, la science et la technologie, la culture et l’art.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il est prévu que le roi et la reine soient accompagnés par 34 Pdg de grandes entreprises belges et européennes dans les domaines des services logistiques, des ports maritimes, de la transition énergétique, de la réponse au changement climatique, des soins de santé, de l'alimentation, etc. et 16 dirigeants d'universités et d'instituts de recherche de premier plan en Belgique. Cela démontre la volonté de la Belgique de travailler avec le Vietnam pour renforcer les bases de coopération existantes, tout en recherchant et en explorant de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines potentiels où la Belgique a des atouts et le Vietnam a des besoins.

Quatrièmement, à travers cette visite, le Vietnam continue de demander à la partie belge de prêter attention et de créer des conditions favorables pour que les 13.000 Vietnamiens de Belgique puissent vivre, étudier et faire des affaires dans le pays.

Photo : VNA/CVN

À propos des développements positifs dans les relations entre le Vietnam et la Belgique ces derniers temps, la vice-ministre a précisé que le Vietnam et la Belgique avaient établi des relations diplomatiques en 1973 et établi un cadre de partenariat stratégique sur l'agriculture en 2018. Au cours du temps, l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Belgique ont été maintenues et bien développées.

Coopération dans divers secteurs

Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont fait preuve de confiance et de respect mutuel à travers de nombreux échanges et contacts de haut niveau et à tous les niveaux ; mis en œuvre efficacement les cadres et mécanismes de coopération tels que la Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Comité économique mixte Vietnam - Belgique et le Comité mixte Vietnam - Belgique sur la coopération scientifique et technologique.

Il est à noter que le roi Philippe de Belgique avait été l’un des premiers dirigeants à envoyer un message de félicitations à l’occasion de l’élection de Luong Cuong à la présidence du Vietnam. En octobre 2023, pour la première fois, une chambre basse européenne, la Chambre des représentants belge, a adopté une résolution sur le soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange, marquant la première fois qu'un parlement étranger adoptait cette résolution, démontrant l'amitié particulière que le peuple belge porte au peuple vietnamien, contribuant à promouvoir l'intérêt et le soutien de la communauté internationale aux victimes vietnamiennes de l'agent orange.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d’investissement, la Belgique est le 6e débouché du Vietnam en Europe. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral en 2024 a atteint 4,45 milliards de dollars. La Belgique compte actuellement 100 projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total de 1,1 milliard de dollars dans les domaines du transport maritime, des services logistiques et des énergies renouvelables, se classant 23e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam et 6e sur 27 États membres de l'UE investissant au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En tant que partenaire stratégique dans le domaine de l’agriculture, les deux pays mettent en œuvre activement de nombreux programmes de coopération technique entre des instituts de recherche agricole et des écoles ; développent un système logistique par voie navigable pour desservir les exportations agricoles du Vietnam vers l’Europe ; promeuvent la mise en œuvre de chaînes logistiques du froid intelligentes, coopèrent dans le développement de l'industrie du cacao, la sécurité alimentaire...

D'autres domaines tels que la défense - sécurité, la science - technologie, l'innovation, la culture, l'éducation - formation et la coopération décentralisée présentent de nombreux points forts. Les deux pays ont établi une coopération dans les domaines de déminage, de la médecine militaire, de la science et de la technologie militaires, ainsi que de l’échange et de la formation d’étudiants militaires. Ils recherchent des opportunités pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des technologies vertes, de l'innovation, de la haute technologie; promeuvent l'écosystème des startups et forment des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs.

Les deux parties échangent régulièrement des troupes artistiques, organisent des expositions, des semaines de cinéma, coordonnent de nombreux projets linguistiques, améliorent la capacité de recherche scientifique, forment des ressources humaines, etc.

Chaque année, le gouvernement belge accorde 40 bourses d'études supérieures à des étudiants vietnamiens dans le cadre de programmes de coopération entre universités et instituts de recherche. Les localités vietnamiennes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Huê, Cân Tho... entretiennent actuellement de nombreuses coopérations avec des régions, communautés et localités de Belgique telles que Wallonie - Bruxelles, Flandre, Liège, Namur...

Lê Thi Thu Hang s’est déclarée convaincue que la visite du roi et de la reine de Belgique au Vietnam revêtait un grand succès, aboutissant à de nombreux résultats positifs, contribuant à promouvoir davantage la coopération entre les deux pays, amenant les relations Vietnam - Belgique à un nouveau sommet.

VNA/CVN