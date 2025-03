Vietnam - Brésil : de l'héritage de Hô Chi Minh à un partenariat moderne

Le Président Hô Chi Minh s'est rendu à Rio de Janeiro en 1912 et a jeté les bases des relations entre le Vietnam et le Brésil, a déclaré Pedro da Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Pedro da Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam a souligné que le Président Hô Chi Minh, grand leader de la lutte pour la libération nationale du Vietnam, a servi de pont culturel, social, économique et politique entre les deux nations. Il a également exprimé sa joie suite à l'installation d'une plaque commémorative en son hommage à Santa Teresa l'année dernière.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit confiant que la visite prochainement du président brésilien renforcerait considérablement les relations commerciales et diplomatiques entre le Brésil et le Vietnam, une économie très dynamique. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 7,7 milliards de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. La fabrication de semi-conducteurs et l'aérospatiale sont des secteurs prometteurs pour la coopération future des deux parties, a-t-il noté.

Il a salué le renforcement des relations entre le Vietnam et le Brésil, qui sont devenues un partenariat stratégique, lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil et de sa participation au sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre dernier, coïncidant avec le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Il a déclaré qu'il restait un vaste potentiel de collaboration bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de la recherche sur les cultures tropicales, de l'électronique, de l'automobile, de la culture et du sport.

Il a souligné que le Brésil accueillerait la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) en novembre 2025, et que la visite du président brésilien au Vietnam viserait également à encourager un engagement international accru en faveur des engagements environnementaux mondiaux.

Il a ensuite affirmé l'engagement de son association à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre les deux pays dans les années à venir.

À noter que le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva effectuera une visite d'État au Vietnam du 27 au 29 mars, à l'invitation du président Luong Cuong.

VNA/CVN