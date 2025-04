Le Vietnam peut faire de la science et de la technologie un moteur de croissance

Le Vietnam, en tant que pays en développement, dispose d’atouts pour faire de la science, de la technologie et de l’innovation un principal moteur du développement, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) le D r Simon Best, maître de conférences en gestion et innovation à l’Université Middlesex.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr Simon Best, au vu des changements technologiques actuels, le monde est entré dans la quatrième révolution industrielle. La résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique est un signal positif, montrant que le Vietnam s’engage déjà dans le changement.

Le Vietnam dispose de suffisamment de dynamisme et d’esprit d’entrepreneuriat pour promouvoir l’innovation sans avoir besoin d’autant d’aide extérieure, a-t-il souligné.

Évoquant l’expérience du Royaume-Uni en matière de développement des ressources humaines scientifiques et technologiques, l’érudit britannique a déclaré que le Vietnam pouvait s’inspirer des difficultés rencontrées par les universités britanniques dans ce processus, soulignant une transition majeure dans la manière dont les universités peuvent rivaliser avec d’autres sources d’information.

Il a expliqué que depuis la création d’Internet, les universités ne sont plus les créatrices, les détentrices et les diffusantes d’informations. Internet a supprimé ce rôle, tandis que les établissements d’enseignement supérieur doivent encore s’y adapter, et cela s’applique au Royaume-Uni et au Vietnam.

Le Dr Simon Best a cité l’exemple de l’IA, qui existe depuis au moins cinq ou six ans. De nombreuses universités britanniques ne proposent pas de programmes ou de modules enseignant aux étudiants, notamment en STEM, les aspects comportementaux de la compréhension de l’IA, l’apprentissage automatique, l’automatisation, etc.

Pour remédier à ce problème, les universités ne peuvent pas se contenter d’enseigner les aspects techniques, a déclaré Best, soulignant que les programmes STEM doivent garantir que les étudiants comprennent comment appliquer les connaissances techniques et bénéficient d’une formation complémentaire dans des domaines tels que l’entrepreneuriat et l’innovation.

Il a également souligné l’importance de la collaboration interdisciplinaire pour développer de meilleures ressources humaines aptes à intégrer l’industrie, les entreprises et les organisations, affirmant que cette collaboration entre différentes facultés ou expertises est cruciale.

Photo : VNA/CVN

L’érudit britannique a déclaré que les STEM ont été et seront à la base de tout développement, mais qu’elles ne suffisent pas à elles seules, soulignant que la révolution industrielle a été menée par des praticiens (ingénieurs et entrepreneurs), et non par des chercheurs ou des universitaires. Il est donc nécessaire de trouver des moyens de dépasser les cloisonnements entre l’industrie et le monde universitaire et de créer des programmes interdisciplinaires, du niveau pré-universitaire à l’université.

Le Dr Simon Best a estimé que de nombreuses enquêtes menées auprès de tous les employeurs montrent que la capacité à résoudre des problèmes complexes de manière collaborative est la compétence clé dont ils ont besoin. En ce sens, les étudiants en STEM doivent acquérir des compétences relationnelles pour développer leur esprit critique et leurs compétences collaboratives afin de travailler avec des personnes d’horizons très différents.

Selon lui, pour promouvoir le développement des sciences, des technologies et de l’innovation, il est nécessaire de créer des pôles locaux de petite taille réunissant des entreprises de toutes tailles afin d’explorer et de partager leurs ressources et innovations informatiques. Il est également nécessaire d’accélérer la diffusion des technologies des grandes entreprises vers les plus petites (IA, apprentissage automatique, automatisation) et de mettre en place des mesures incitatives pour encourager leur adoption.

De plus, il est nécessaire d’élaborer une cartographie de l’écosystème local des entreprises, montrant comment les différents secteurs peuvent se soutenir mutuellement.

Pour favoriser une collaboration efficace entre l’État, les scientifiques et les entrepreneurs, il a suggéré que le Vietnam peut appliquer un modèle similaire au projet d’échange d’étudiants Erasmus Plus de l’Union européenne, associant les entreprises (petites et grandes), les universités et les établissements éducatifs, afin de faire évoluer le système éducatif.

Dans le cadre de ce mécanisme, le gouvernement peut inviter les entreprises à identifier leurs problèmes de développement des ressources humaines, notamment parmi les étudiants en STEM, et à identifier les moyens de collaborer davantage sur des idées et des projets. Les entreprises soumettent ensuite leurs idées au gouvernement, qui les publie et invite les universités et autres entreprises à se joindre au projet, en fournissant des fonds pour couvrir les coûts de fonctionnement.

En ce qui concerne la contribution des intellectuels vietnamiens à l’étranger à leur pays, le Dr Best a déclaré que les millions d’intellectuels vietnamiens du monde entier constituent une ressource précieuse. Il a suggéré au pays d’adopter des mécanismes pour renforcer les relations avec la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger, en l’encourageant à revenir et à s’engager davantage avec son pays d’origine.

VNA/CVN