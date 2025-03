Le Vietnam et l’Ouzbékistan plaident pour des relations renforcées

Les deux parties ont fait le point sur le développement socio-économique récent de leurs pays respectifs et se sont déclarées satisfaites des progrès positifs de l’amitié traditionnelle bilatérale et de la coopération multiforme.

Les deux vice-ministres ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, en capitalisant sur le potentiel et les avantages de chacun pour contribuer au développement des deux nations et de leurs régions respectives. Ils ont souligné l’importance de favoriser les échanges via les canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et de la diplomatie populaire.

Le commerce entre le Vietnam et l’Ouzbékistan a crû d’environ 25% par an depuis 2021. Rien qu’en 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé les 200 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 26,5%.

Cependant, les deux responsables ont reconnu que ce chiffre reste modeste, ne parvenant pas à rattraper le potentiel et les aspirations des deux nations. Ils ont convenu de faciliter davantage la coopération commerciale et d’investissement, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière et de la transformation des produits agricoles.

Coopération dans divers domaines

En outre, ils ont jugé nécessaire de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, de l’éducation et de la formation, de la culture, du tourisme, des échanges populaires et de la coopération décentralisée par le biais d’activités de partage de recherche, d’événements culturels, de promotion du tourisme, de programmes de bourses et de cours de vietnamien dans les universités ouzbèkes.

Les vice-ministres ont convenu de maintenir des consultations politiques régulières et de renforcer les échanges en présentiel et en ligne entre les responsables de leurs ministères afin de coordonner et de promouvoir efficacement les relations bilatérales.

Lors des discussions sur les questions mondiales et régionales, ils ont salué les politiques étrangères d’ouverture, d’équilibre, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam et de l’Ouzbékistan. Ils ont reconnu l’évolution rapide du paysage mondial et ont convenu de la nécessité d’une coordination étroite, d’échanges de vues réguliers et d’un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, y compris les Nations Unies, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé la volonté du Vietnam de servir de passerelle pour renforcer les relations de l’ASEAN avec l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec les organisations régionales dont l’Ouzbékistan est membre.

Elle a également exprimé sa gratitude au ministère ouzbek des Affaires étrangères pour son soutien à la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans le pays d’Asie centrale et a appelé à une assistance continue.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères travaillera en étroite collaboration avec le ministère ouzbek et les agences concernées pour faciliter les voyages, la résidence, l’éducation, l’investissement et les opportunités commerciales pour leurs citoyens et coordonner les efforts pour protéger leurs droits et intérêts légitimes, a-t-elle plaidé.

Au cours de sa visite, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également rendu des visites de courtoisie au ministre ouzbek des Affaires étrangères B. Saidov et au premier vice-président du Sénat ouzbek S. Safoev.

Le premier vice-président du Sénat ouzbek s’est engagé à coordonner étroitement avec la partie vietnamienne la préparation des prochaines visites des dirigeants de haut rang des deux pays.

Il a affirmé la volonté de l’Ouzbékistan de renforcer les liens avec le Vietnam, notamment la coopération interparlementaire. Il a proposé au Vietnam de créer un groupe parlementaire d’amitié pour renforcer les échanges législatifs entre les deux nations.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également visité le parc industriel Technopark à Tachkent, où la partie ouzbèke l’a informée de son intérêt à se connecter avec les entreprises vietnamiennes et des futures politiques préférentielles pour attirer les investisseurs vietnamiens.

VNA/CVN