La portée politique profonde de la victoire du 30 avril vue par un expert italien

Photo : VNA/CVN

Dans cette interview, M. Bonilauri, lauréat du prix A du quatrième Concours d'écriture pour la protection du fondement idéologique du Parti communiste du Vietnam en 2024, a partagé des analyses approfondies et souligné la signification politique majeure de la victoire historique du 30 avril pour le destin du Vietnam et le mouvement révolutionnaire mondial. Selon lui, le 30 avril 1975 marque la fin d'une période de guerres quasi ininterrompues, où le peuple vietnamien a affronté trois des armées les plus puissantes du monde : l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces coloniales françaises jusqu'en 1954, et l'armée impérialiste américaine. Ce jour-là, Vietnamiens et citoyens du monde entier, jeunes militants anti-impérialistes et mouvements de solidarité, ont partagé une immense joie face à cette victoire décisive.

Durant les quarante premières années de construction du socialisme, le Vietnam a enregistré des avancées notables, notamment dans le développement des forces productives et la démocratisation de l'accès à l'éducation. Néanmoins, l'édification d'une société socialiste requiert également une aptitude à innover et à s'adapter aux évolutions de l'époque, en se départissant des schémas dogmatiques et en pratiquant l'autocritique lorsque cela s'avère nécessaire. C'est dans cette perspective que le VIe Congrès national du Parti a mis en lumière les limites et les lacunes existantes, en en analysant les causes, ouvrant ainsi la voie à la période de Renouveau (Dôi Moi). Selon M. Bonilauri, l'esprit d'unité nationale a non seulement rendu possible la victoire historique du 30 avril 1975, mais il constitue également un facteur déterminant dans la construction et le développement du Vietnam contemporain.

De même, après la victoire du 30 avril, l’exemple le plus frappant de l’alliance entre l’art militaire et la diplomatie habile est la "diplomatie du bambou", qui illustre la capacité du Vietnam à entretenir des relations bilatérales positives avec toutes les grandes puissances mondiales sans jamais se soumettre à aucune d’elles. Le Vietnam a su équilibrer les différentes forces géopolitiques concurrentes, poursuivant ses intérêts nationaux à travers des relations équilibrées avec l’ensemble des grandes puissances, sans créer de dépendance sous quelque forme que ce soit.

D'après M. Bonilauri, afin de faire face aux enjeux posés par l'économie numérique et la quatrième révolution industrielle, le Vietnam doit impérativement inscrire les intérêts de la nation et de sa population au centre de ses priorités. Cette démarche lui permettra de surmonter les obstacles dans un contexte international complexe. Quant aux enseignements à tirer de la victoire du 30 avril, M. Bonilauri met en avant la détermination sans faille du peuple vietnamien durant sa résistance. En dépit d'un déséquilibre significatif en termes d'équipements et de technologies, les Vietnamiens ont manifesté une volonté inébranlable de défendre leur patrie et leur souveraineté nationale. Cette démonstration de résilience a suscité une immense confiance auprès des autres nations d'Asie et d'Afrique, alors en pleine lutte pour la décolonisation et l'indépendance.

VNA/CVN