Hô Chi Minh-Ville

Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 : cœur battant de Vinhomes Green Paradise à fort rendement

Situé sur l’axe commercial stratégique de Vinhomes Green Paradise à Cần Giờ (Hô Chi Minh-Ville), l’ensemble de villas mitoyennes Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 attire fortement les investisseurs. Ses atouts uniques promettent une rentabilité annuelle pouvant atteindre 25%.

L’ensemble de villas mitoyennes Tương Lai - Vịnh Ngọc 48, situé au sein de Vinhomes Green Paradise (à Cần Giờ, Hô Chi Minh-Ville), s’impose aujourd’hui comme l’un des choix prioritaires des investisseurs aguerris. Il réunit quatre avantages difficiles à reproduire : un emplacement central, un flux naturel de visiteurs, un coût d’acquisition optimisé et une capacité d’exploitation remarquable. Un ''quartet gagnant'' qui permet aux investisseurs de dégager des bénéfices dès la première année, avec un rendement net annuel pouvant atteindre 25 %.

Un emplacement qui attire, une infrastructure qui valorise : la formule du succès rapide

Dans l’immobilier commercial, les emplacements dits ''premium'' ne garantissent pas systématiquement un retour rapide. Seuls les sites capables d’attirer un flux naturel de clientèle tout en profitant de la hausse générée par les infrastructures environnantes offrent une valorisation immédiate, même avant l’entrée en exploitation. Tương Lai et Vịnh Ngọc 48 réunissent précisément ces deux leviers.

Ces artères constituent l’axe central du mégaprojet ESG++ Vinhomes Green Paradise, d’une superficie de 2 870 hectares, et ne se situent qu’à trois minutes de la station Dépôt de la ligne de métro rapide Bến Thành - Cần Giờ. Lorsque ce projet sera lancé le 19 décembre 2025 et mis en service au troisième trimestre 2028, le trajet vers le centre de Hô Chi Minh-Ville ne prendra plus que 13 minutes, entraînant une revalorisation naturelle de l’immobilier autour de la gare.

Des exemples internationaux confirment cette dynamique : autour de la gare Miami Central (États-Unis), les prix ont augmenté de 67% en deux ans ; en Chine, les lignes à grande vitesse ont fait bondir les prix immobiliers de 14 à 32% dès leur mise en service ; au Japon, la fréquentation touristique a augmenté de 210% après l’ouverture des lignes Kanazawa et Hokuriku Shinkansen. Ces données illustrent parfaitement la puissance de transformation de l’infrastructure publique.

Une série de “coups de pouce” déterminants à Cần Giờ

À Cần Giờ, l’effet sera encore amplifié par une succession de développements majeurs d’ici 2029. Chacun de ces jalons représente une nouvelle phase de revalorisation pour les actifs situés le long de Tương Lai et Vịnh Ngọc 48.

Dès décembre 2025, plus de 100 immeubles de grande hauteur faisant face aux villas mitoyennes seront mis en chantier, créant instantanément un puissant pôle d’attraction résidentiel.

Entre le premier et le troisième trimestre 2026, plusieurs infrastructures clés entreront en construction : le pont Cần Giờ, la route côtière Cần Giờ – Vũng Tàu, l’échangeur reliant l’autoroute Bến Lức – Long Thành à la route Rừng Sác, ainsi que la marina Landmark Harbour. Ces équipements renforceront fortement les besoins en commerce, services et tourisme.

Parallèlement, l’énorme écosystème de loisirs du mégaprojet - VinWonders (122 ha), deux parcours de golf (155 ha), un complexe hôtelier de 7.000 chambres et le centre communautaire Young Paradise Hub - sera globalement achevé en juillet 2027.

Une fois ces équipements opérationnels, Vinhomes Green Paradise devrait accueillir jusqu’à 40 millions de visiteurs par an. L’axe Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 deviendra alors un passage incontournable pour les résidents, experts, touristes et visiteurs MICE, soit les quatre segments les plus rentables de l’immobilier commercial.

Un coût d'entrée attractif et des surfaces exceptionnelles : un produit à haute rentabilité réelle

Au-delà de l’effet infrastructurel et du flux de clientèle, l’ensemble de villas mitoyennes Tương Lai – Vịnh Ngọc 48 propose une conception produit optimisant le rendement. Son prix d’accès compétitif et ses surfaces généreuses permettent une diversification des revenus et un raccourcissement du cycle d’amortissement – un critère essentiel pour les investisseurs.

Proposés entre 140 et 160 millions de dôngs/m², ces biens figurent parmi les plus attractifs de Hô Chi Minh-Ville. Pour un budget de 14 à 17 milliards de dôngs, un investisseur peut acquérir ici une villa mitoyenne de 100m² de terrain et 300m² de surface utilisable – un avantage considérable comparé à un appartement haut de gamme de seulement trois pièces en centre-ville.

Comme le souligne Hoàng Anh Trung, investisseur à Hanoï : ''Pour 14 à 17 milliards, je ne peux acheter qu’un appartement trois chambres dans le centre de Hanoï ou de Hô Chi Minh-Ville. Mais à Vinhomes Green Paradise, je possède une villa mitoyenne de 300 m² sur l’axe central. En termes de valeur, je gagne dès l’achat''.

Une flexibilité d’exploitation idéale pour les grandes enseignes

Chaque villa offre une surface totale moyenne de 300m² et peut être combinée avec une ou deux autres pour former un mini-bâtiment de 600 à 1.000m², parfaitement adapté aux grandes marques recherchant visibilité et vaste surface commerciale.

Un même bien peut ainsi accueillir un modèle multi-services :

– rez-de-chaussée : restaurant, café ou lounge,

– premier étage : spa ou clinique,

– deuxième étage : bureaux, studio ou homestay.

Cette configuration fait de Tương Lai – Vịnh Ngọc 48 un ''bloc opérationnel polyvalent'' prisé par les enseignes nationales et internationales souhaitant s’implanter durablement.

Un rendement annuel de 18 - 25%, soutenu par la rareté du marché

Du point de vue du cash-flow, un local de 100 m² au rez-de-chaussée peut générer environ 140 millions de dôngs par mois, selon les loyers commerciaux actuels à Hô Chi Minh-Ville (Savills). Les deux étages supérieurs ajoutent entre 100 et 200 millions, selon le modèle d’exploitation. Le rendement net annuel est estimé entre 18 et 25 %, sans compter la plus-value lors de l’achèvement des grands équipements en 2026-2027.

Le marché manque également de locaux de qualité : selon Avison Young, le taux d’occupation atteint 96%. Lorsque les infrastructures commerciales, touristiques et MICE de Green Paradise seront opérationnelles, la demande dépassera largement l’offre, stimulant à la fois les loyers et la valorisation des actifs.

Un actif gagnant dès la première année et une opportunité rare pour le Sud

Avec de tels atouts, l’ensemble de villas mitoyennes Tương Lai – Vịnh Ngọc 48 apparaît non seulement comme un investissement offrant des bénéfices dès la première année, mais aussi comme une opportunité rare qui ne se présente qu’après de nombreuses années sur le marché immobilier du Sud.

Hiên Vu/CVN