Vietjet lance une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Manille

En pleine effervescence de la saison festive de fin d’année, Vietjet inaugure une nouvelle liaison directe reliant Hô Chi Minh-Ville à Manille, la capitale des Philippines, offrant ainsi aux passagers une option flexible supplémentaire pour explorer l’une des destinations les plus attractives de la région.

>> Sept jours de chasse aux billets pour Manille à partir de 0 dông

>> Vietjet : lancement de centaines de milliers de billets à zéro dông

>> Vietjet : Honorée parmi les plus grandes marques de compagnies aériennes de l'ASEAN en 2025

>> Festivités et voyages lors de la semaine des promotions la plus importante de l’année

Photo: VJ/CVN

La ligne Hô Chi Minh-Ville - Manille a été inaugurée dans une atmosphère chaleureuse, sous les félicitations et l’accueil enthousiaste des habitants et des voyageurs des deux localités. L’événement a été d’autant plus spécial grâce à la présence de Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari et de Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez, venues accueillir les tout premiers passagers du vol, apportant une ambiance festive, vibrante et pleine d’enthousiasme.

Manille, capitale animée des Philippines, attire les visiteurs avec le quartier historique d’Intramuros, ses églises baroques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que ses vastes centres commerciaux tels que le Mall of Asia - un équilibre harmonieux entre histoire, culture et modernité urbaine. De son côté, Hô Chi Minh-Ville est l’un des centres économiques et culturels les plus dynamiques du Vietnam, célèbre pour la rue piétonne Nguyên Huê, la cathédrale Notre-Dame, le marché Bên Thanh et sa gastronomie unique. La ville offre une expérience urbaine vibrante, à la fois culturelle et résolument moderne.

Avec cinq vols aller-retour par semaine, la liaison aérienne entre le Vietnam et les Philippines opérée par Vietjet promet d’offrir d’excellentes expériences aux habitants et aux voyageurs, tout en contribuant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et dans la région. Il s’agit de la première ligne de Vietjet vers les Philippines, poursuivant l’expansion de son réseau largement connecté à travers la région Asie–Pacifique, devenant ainsi un pont aérien entre les nations et apportant davantage d’opportunités de voyage au public.

Réservez dès maintenant vos vols Vietjet pour cette fin d’année et pour le Têt à venir afin de "vous offrir de la gratitude par un voyage au-dessus des nuages", comme une façon de vous remercier après une année d’efforts, tout en profitant de moments précieux aux côtés de vos amis, de vos proches et de votre famille…

Vietjet accueille chaleureusement les passagers sur ses vols confortables, opérés avec une flotte moderne et économe en carburant, un équipage professionnel et attentionné, ainsi qu’un menu gastronomique varié mêlant spécialités vietnamiennes et internationales, dont de délicieux plats chauds et le célèbre Pho Thìn.

Minh Thu/CVN