Vingroup investit plus de 41.000 milliards de dôngs dans un projet urbain à Bac Ninh

Le groupe Vingroup et ses partenaires investiront plus de 41.000 milliards de dôngs dans un vaste projet de zone urbaine à Bac Ninh, une province stratégique du Nord du Vietnam en plein essor immobilier et industriel.

Photo : CTV/CVN

L’information a été officialisée par une décision datée du 15 mai, publiée par le Comité populaire de la province de Bac Ninh. Le consortium sélectionné réunit le groupe Vingroup, la société Thanh Binh (conseil en investissement et développement commercial), la société Cuôc Sông Moi (investissement et développement immobilier, également connue sous le nom de Nouvelle Vie), ainsi que la société Phu Tho Land.

Le projet s’étendra sur près de 270 ha dans le quartier de Hòa Long, ville de Bac Ninh. Le montant total de l’investissement s’élève à plus de 41.270 milliards de dôngs.

La durée de mise en œuvre du projet est fixée à sept ans. La première année sera consacrée à l’élaboration et à l’approbation du plan détaillé au 1/500 ainsi qu’à l’étude de faisabilité du projet.

Selon les orientations d’aménagement, environ 60 ha seront consacrés à la construction de logements, dont 38,1 ha pour des habitations de faible hauteur et 9,5 ha pour des logements sociaux. Près de 111 ha seront affectés à des usages mixtes résidentiels et de services. Le projet comprendra également des infrastructures culturelles, sanitaires, éducatives, commerciales et de services.

Bac Ninh, considéré comme l’un des pôles industriels du Nord du pays, bénéficie d’une position stratégique au sein du triangle économique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, et constitue la porte d’entrée nord-est de la capitale.

Ces dernières années, la province s’est imposée comme l’un des marchés périurbains les plus dynamiques, avec le développement de nombreux segments de l’immobilier, notamment le logement, les zones urbaines et industrielles. Le mois dernier, une filiale de Phu My Hung a lancé un projet de zone urbaine dans la ville de Thuân Thành, avec un investissement total d’environ 27.000 milliards de dôngs.

Les infrastructures de transport de Bac Ninh connaissent également une nette amélioration, avec en point d’orgue la construction, entamée à la fin de l’année dernière, de l’aéroport international de Gia Binh. Le projet de liaison routière entre cet aéroport et la capitale, d’une longueur de 35 km, est estimé à 71.150 milliards de dôngs. La ville de Hanoï a déjà soumis une proposition de mise en œuvre de cette infrastructure.

Par ailleurs, dans le district de Gia Binh, le groupe Vingroup a récemment proposé un projet de zone urbaine d’une superficie avoisinant les 6.000 ha. Le 14 mai, le Comité populaire provincial de Bac Ninh a chargé le Service de la construction, en collaboration avec les autres services concernés, d’examiner cette proposition.

Thao Nguyên/CVN