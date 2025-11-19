Vietjet

Festivités et voyages lors de la semaine des promotions la plus importante de l’année

Pour célébrer la saison des fêtes de fin d’année et le Têt, Vietjet lance son plus grand programme promotionnel de l’année intitulé "Se témoigner de la gratitude par un voyage dans les nuages" offrant aux clients des millions de billets avec des réductions allant jusqu’à 100% (hors taxes et frais), 20 kg de bagages enregistrés gratuits, ainsi que de nombreuses autres offres attractives.

Du 24 au 30 novembre 2025, Vietjet propose des millions de billets Eco avec jusqu’à 100 % de réduction (hors taxes et frais) sur toutes les lignes, pour les clients réservant leurs billets et saisissant le code THANKME sur www.vietjetair.com ou l’application Vietjet Air. Avec une période de voyage flexible du 5 janvier 2026 au 27 mai 2026, les passagers peuvent choisir en toute liberté leur itinéraire, des vols à travers le Vietnam jusqu’aux lignes internationales reliant l’Australie, l’Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Laos, le Cambodge…

Les passagers voyageant sur les lignes internationales avec un billet Eco de Vietjet bénéficient également de 20 kg de bagages enregistrés offerts, idéals pour les voyages et le shopping.

"Se témoigner de la gratitude par un voyage dans les nuages" est le message que Vietjet souhaite adresser aux habitants et aux voyageurs pendant la saison festive de fin d’année - le moment pour chacun de regarder en arrière, d’apprécier ses propres efforts et donc de s’offrir un voyage pour se ressourcer, se préparer à de nouveaux défis ou se réunir avec famille et amis.

D’ici la fin du mois de février 2026, les vols Vietjet proposeront de nombreuses activités de divertissement spéciales pour célébrer les plus grandes fêtes de l’année, telles que Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin, le Têt 2026, ainsi que de nombreuses surprises offertes aux passagers à bord.

Minh Thu/CVN