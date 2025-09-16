Vingroup hisse six marques dans le top 100 des plus valorisées du Vietnam

Selon le classement 2025 de Brand Finance, six marques du groupe Vingroup figurent parmi les 100 plus précieuses du Vietnam. Une confirmation du poids croissant de cet écosystème dans l’économie nationale et internationale.

Photo : Vingroup/CVN

Six marques appartenant à l’écosystème Vingroup se distinguent dans le classement 2025 des 100 marques les plus valorisées du Vietnam, établi par Brand Finance. Parmi elles, Vinhomes se hisse à la 7e place, en hausse de deux rangs par rapport à 2024, confirmant son statut de marque immobilière la plus précieuse du pays. L’entreprise gère actuellement 33 zones urbaines à travers le territoire, et développe de nouveaux projets d’envergure tels que Vinhomes Green Paradise (Cân Gio, Hô Chi Minh-Ville), le complexe touristique et résidentiel Làng Vân (Dà Nang au Centre), Vinhomes Wonder City (Hanoï), Vinhomes Golden City (Hai Phòng au Nord) et Vinhomes Green City (Tây Ninh au Centre).

Derrière Vinhomes, VinFast occupe la 32e place, soit une progression de dix rangs par rapport à l’année précédente. Cette avancée illustre la stratégie du constructeur dans le domaine des véhicules électriques : diversification de la gamme, extension du réseau de services et déploiement de concessions et d’ateliers sur plusieurs marchés internationaux.

Photo : Vingroup/CVN

Vinpearl maintient sa 36e position et, pour la deuxième année consécutive, se voit attribuer par Brand Finance le titre de marque la plus forte du Vietnam, avec un indice de puissance de marque (BSI) de 97,5/100 et une notation AAA+.

Vincom Retail, classée 41e, marque sa présence dans le top 50 grâce à son réseau de 89 centres commerciaux à l’échelle nationale, devenant une destination incontournable combinant shopping, gastronomie et loisirs dans toutes les régions du pays.

Photo : Vingroup/CVN

Dans les domaines de l’éducation et de la santé, Vinschool grimpe de huit places pour atteindre la 67e position, tandis que Vinmec progresse de cinq rangs, à la 92e. Ces résultats reflètent la reconnaissance croissante pour la qualité de leurs services éducatifs et médicaux, ainsi que pour leurs contributions sociales.

Le classement des 100 marques les plus valorisées du Vietnam, élaboré par Brand Finance - cabinet britannique spécialisé dans l’évaluation des marques - est reconnu comme l’un des plus prestigieux et indépendants au monde. Les entreprises sont notées selon trois critères : la puissance de la marque, la performance financière et le potentiel de croissance future.

Pour la deuxième année consécutive, les six marques de l’écosystème Vingroup figurent simultanément dans ce palmarès, illustrant une stratégie de développement durable et confirmant la réputation de Vingroup sur les marchés national et international.

Minh Ngoc/CVN