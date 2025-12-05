Haute saison de fin d'année

Vietjet ouvre la vente de billets à 0 đồng pour Vinh

Pour célébrer la réouverture de l'aéroport de Vinh à partir du 19 décembre 2025, Vietjet offre aux clients une grande fête de billets à partir de seulement 0 đồng (taxes et frais non inclus), ainsi que de nombreuses promotions attrayantes sur toutes les routes reliant Vinh à Hô Chi Minh-Ville, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ et Đà Lạt.

Photo : Vietjet/CVN

Ainsi, la plage horaire en or de 12h00 à 14h00, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 décembre 2025 inclus, sera remplie de billets à partir de seulement 0 đồng (taxes et frais non inclus) sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. Ce programme est applicable aux vols à destination et en provenance de l'aéroport de Vinh, avec une période de vol allant du 5 janvier au 31 décembre 2026 (*).

À partir du 19 décembre 2025, la ligne Vinh - Hô Chi Minh-Ville sera exploitée avec 05 vols aller-retour par semaine, Vinh - Buôn Ma Thuột avec 04 vols aller-retour par semaine ; et ce chiffre passera à 07 vols aller-retour par semaine à partir du 26 janvier 2026. La ligne Vinh - Da Lat sera exploitée avec 03 vols aller-retour par semaine et passera à 07 vols aller-retour par semaine à partir du 25 janvier 2026. La ligne Vinh - Cần Tho sera exploitée à partir du 21 janvier 2026 avec 07 vols aller-retour par semaine.

En volant avec Vietjet, les passagers pourront savourer des plats chauds, frais, délicieux et nutritifs, des spécialités vietnamiennes comme le phở Thìn, le bánh mì, le café sữa đá... ainsi que le meilleur de la cuisine mondiale, servis par un équipage professionnel et dévoué à bord d'avions modernes et économes en carburant. De plus, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy offre la chance de gagner des prix par tirage au sort, d'accumuler des points pour échanger des cadeaux auprès de Vietjet et de plus de 250 grandes marques dans les domaines du voyage, de la gastronomie, du shopping...

(*) L'offre n'est pas applicable pendant certaines périodes de pointe.

Quang Châu/CVN