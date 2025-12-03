Voyagez avec Vietjet et profitez d’Internet en toute fluidité grâce à l’eSIM gratuite

À l’occasion de la fin d’année, Vietjet offre à tous les passagers internationaux des centaines de milliers d’eSIM de voyage SkyFi, offrant une expérience touristique complète et pratique.

Photo : VJ/CVN

Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2025, réservez un vol international à destination du Vietnam sur www.vietjetair.com ou via l’application Vietjet Air pour recevoir immédiatement une eSIM de voyage SkyFi gratuite avec 500 Mo de données haut débit, utilisable au Vietnam pendant 31 jours à compter de la date d’arrivée. Il suffit de sélectionner l’option "recevoir une eSIM gratuite" à l’étape des services supplémentaires ; l’eSIM sera envoyée directement à l’adresse e-mail du passager et pourra être activée facilement via un code QR.

Explorez le Vietnam avec Vietjet et immortalisez chaque instant précieux avec vos proches grâce à l’eSIM SkyFi, pour un voyage consacré à la célébration de vos efforts après une année 2025 bien remplie. Profitez du rythme dynamique de Hô Chi Minh-Ville, de l’air frais et doux de Hanoï en fin d’année ou encore de la tranquillité enchanteresse de Phu Quôc… Autant d’expériences uniques de culture, d’histoire et de gastronomie vous attendent !

Volez avec Vietjet pour bénéficier de vols modernes à bord d'une flotte d'avions économes en carburant, d'un équipage professionnel et dévoué, d'un menu composé de délicieux plats vietnamiens et internationaux comme le phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé… et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Minh Thu/CVN