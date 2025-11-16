Saigontourist : une troisième victoire aux World Culinary Awards

Saigontourist vient d’inscrire son nom dans l’histoire mondiale de la gastronomie en remportant un double triomphe pour la troisième année consécutive lors de la 6 e édition des World Culinary Awards 2025.

Plus précisément, le groupe s’est vu décerner deux distinc-tions prestigieuses :

“World’s Best Culinary Festival 2025” (Meilleur festival culinaire du monde) et “Asia’s Best Culinary Festival 2025” (Meilleur festival culinaire d’Asie).

Cette double victoire confirme la place durable de la culture gastronomique vietnamienne sur la carte mondiale. Saigon-tourist demeure aujourd’hui le seul représentant du Vietnam à avoir obtenu ces récompenses.

Les World Culinary Awards, qui distinguent l’excellence dans l’industrie gastronomique internationale, ont une nouvelle fois consacré l’essor de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist, événement annuel organisé par le groupe.

Avec cette reconnaissance, la fête remporte pour la troisième année consécutive (2023, 2024, 2025) le titre de “Meilleur festival culinaire du monde“, et pour la quatrième année d’affilée (de 2022 à 2025) celui de “Meilleur festival culinaire d’Asie“.

La cérémonie de remise des prix des World Culinary Awards 2025 et le dîner-gala se sont tenus le 23 octobre au Forte Village Resort, sur l’île de Sardaigne, en Italie.

Commentant cette performance remarquable, Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist et président du comité d’organisation, a déclaré que le fait d’être continuellement honoré comme “Meilleur festival culinaire du monde” et “Meilleur festival culinaire d’Asie” représente une immense fierté, non seulement pour Saigontourist, mais aussi pour la gastronomie vietnamienne dans son ensemble.

Photo: Saigontourist/CVN

“Ce prix dépasse la valeur d’un simple titre : il consacre les efforts constants et professionnels de toute l’équipe de Saigontourist tout au long de son parcours, en particulier lors de l’année marquant le 50e anniversaire du groupe (1975-2025), symbole d’un demi-siècle de développement aux côtés du pays“, a-t-il souligné.

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025, tenue du 27 au 30 mars à la Zone touristique de Van Thanh - une entité du groupe - a établi un nouveau record de fréquentation avec plus de 70.000 visiteurs, venus déguster plus de 600 plats typiques du Vietnam.

Par son ampleur, l’édition 2025 s’est imposée comme un véritable voyage sensoriel, proposant une sélection raffinée de mets et de boissons représentatifs des trois régions du pays. Plus qu’un simple festival gastronomique, la fête s’est affirmée comme un espace culturel et artistique diversifié.

Rayonnement international

L’un des temps forts ayant suscité un vif engouement fut la reconstitution du marché flottant du delta du Mékong, en plein cœur de la ville : animation des échanges, bateaux bord à bord, chants traditionnels, scènes de vie pittoresques… Une expérience culturelle authentique et vivante.

Le succès de l’événement s’est également mesuré à son impact médiatique exceptionnel : plus de 500 reportages, articles et dépêches, accompagnés de plus de 100.000 mentions sur les réseaux sociaux.

Le comité d’organisation a aussi instauré plusieurs classements participatifs distinguant : les stands les mieux décorés, le Top 10 des plats les plus savoureux, le Top 10 des spécialités régionales, le Top 10 des boissons emblématiques du festival.

Photo: Saigontourist/CVN

Dans la lignée de ce succès national et de ces distinctions prestigieuses, Saigontourist a lancé la version internationale du festival à l’étranger. L’exemple le plus marquant est celui de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025, organisée les 14 et 15 juin à Osaka, au Japon, qui a attiré plus de 100.000 visiteurs, témoignant de l’attrait mondial pour la cuisine vietnamienne.

Saigontourist, en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse), a organisé les 18 et 19 octobre le Festival du pho vietnamien 2025 à Singapour. Il s’agissait de la troisième édition internationale de cet événement mettant à l’honneur ce plat emblématique de la cuisine vietnamienne, après les premiers succès remportés au Japon (2023) et en République de Corée (2024).

Fort de son expérience dans la gestion de plus d’une centaine d’entités - hôtels, complexes touristiques, restaurants, agences de voyages, parcs de loisirs, centres d’exposition et de conférence, écoles de tourisme et chaîne de télévision câblée - le groupe poursuit sa mission d’organiser des événements culturels et gastronomiques d’envergure, contribuant active-ment au développement du tourisme vietnamien.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN