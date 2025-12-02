Vietnam - Japon : Asahi Life va acquérir MVI Life

La compagnie d'assurance-vie Asahi Mutual Life (Asahi Life), basée au Japon, s'apprête à acquérir l'assureur-vie vietnamien MVI Life pour un montant avoisinant les 30 milliards de yens (193 millions de dollars).

>> Prudential Vietnam : meilleurs services financiers en 2011

>> Prudential Vietnam offre des vélos aux enfants démunis du Quang Ngai

>> Assurance-vie : la concurrence se durcit

Photo : VNA/CVN

MVI Life, anciennement Aviva Vietnam, avait été rachetée par Manulife en 2021. Depuis, elle opère de manière indépendante en tant qu'entité d'assurance-vie distincte de Manulife Vietnam.

En 2024, MVI Life a généré environ 93 millions de dollars de primes d'assurance et son actif net s'élevait à environ 134 millions de dollars à la fin de cette même année.

Suite à cette transaction, Manulife poursuivra son engagement à long terme au Vietnam par le biais de Manulife Vietnam, une entité créée en 1999 et première compagnie d'assurance-vie à capitaux étrangers autorisée à opérer sur le marché vietnamien.

Manulife Vietnam est l'un des principaux assureurs-vie du Vietnam. La société sert près de 1,5 million de clients à travers le pays grâce à un réseau de plus de 60 agences, près de 1.000 employés, un important réseau de plus de 50.000 agents et un partenariat exclusif de bancassurance avec VietinBank.

Au cours du premier semestre 2025 seulement, Manulife Vietnam a versé près de 4 000 milliards de dongs de prestations d'assurance à ses clients. La société continue d'innover en matière de produits, de services et de solutions numériques, tout en renforçant la qualité de son réseau de distribution afin d'offrir des solutions optimales de protection santé, financière et retraite.

Fondée en 1888, Asahi Life est la deuxième plus ancienne compagnie d'assurance-vie du Japon et figure parmi les dix premières du pays. Le groupe compte plus de 3 millions de clients et emploie 19.000 personnes.

Asahi Life considère le Vietnam comme un marché à fort potentiel de croissance et souhaite y développer sa présence en tant que nouvel assureur-vie. Forte de huit années d'expérience au Vietnam, acquise grâce à des partenariats de conseil, de marketing, de vente et de développement de produits avec des assureurs locaux de premier plan, Asahi Life entend s'appuyer sur ses compétences clés en assurance-vie et santé, en service client et en distribution.

Manulife et Asahi Life s'engagent à assurer une transition harmonieuse pour les clients, partenaires et employés de MVI Life durant cette période. Tous les contrats MVI Life continueront d'être honorés et MVI Life reste pleinement engagée à fournir un service d'excellence à ses clients. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

VNA/CVN