Profitez d’avantages exclusifs chez Lotte Duty Free Corée avec Vietjet

Vietjet collabore avec Lotte Duty Free - la chaîne de boutiques hors taxes numéro un en Corée - pour offrir une série de privilèges haut de gamme exclusivement réservés aux passagers. Le programme se déroule jusqu’au 31 décembre.

Photo : VJ/CVN

Ainsi, tous les passagers présentant leur carte d’embarquement Vietjet lors de leurs achats dans les boutiques Lotte Duty Free en Corée bénéficieront des avantages équivalents au niveau Gold de Lotte Duty Free : jusqu’à 15% de réduction ; des bons cadeaux déduits directement ; ainsi qu’un voucher pour une boisson gratuite au Lounge afin de profiter d’un espace de détente luxueux.

La coopération entre Vietjet et Lotte Duty Free permet non seulement aux passagers d’optimiser leurs dépenses, mais leur offre également une expérience plus complète et enrichissante lors de leur découverte du pays du kimchi.

En voyageant avec Vietjet, les passagers peuvent déguster des plats chauds, frais, équilibrés et typiques du Vietnam, tels que le phở Thìn, le bánh mì, le café au lait glacé… ainsi que des spécialités culinaires internationales, servis par un équipage professionnel et attentionné à bord d’appareils modernes et économes en carburant.

Par ailleurs, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy offre l’opportunité de participer à des tirages au sort et d’accumuler des points pour les échanger contre des cadeaux de Vietjet et plus de 250 marques prestigieuses dans les domaines du voyage, de la gastronomie, du shopping.

Minh Thu/CVN