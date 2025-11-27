Fête des promotions chez Vietjet

Dans le but d’offrir aux passagers des voyages de retrouvailles chaleureux à l’occasion de la fin de l'année, Vietjet lance une "fête des promotions" avec le Mega Livestream “Les histoires de vol racontées par Vietjet”, diffusé de 19h00 à 23h00 le 27 novembre 2025, accompagné d’une série de mini-livestreams aux heures de pointe, de 12h00 à 14h00. Le programme sera retransmis tout au long de la saison festive sur la page Facebook et sur TikTok de Vietjet.

Le Mega Livestream du 27 novembre a animé par le chef de cabine Hoang Minh Quy et la présentatrice Vân Anh. Les spectateurs pourront profiter d’une ambiance joyeuse, dynamique et chaleureuse, et bénéficier d’avantages attractifs : des millions de billets d’avion à 0 dông (hors taxes et frais) ; des milliers de codes de réduction ; la possibilité de réserver tôt les billets pour le Tết 2026 ; des offres exclusives pour les classes Business et SkyBoss avec des forfaits tout compris à partir de 1.800.000 dôngs, disponibles directement pendant le livestream ; ainsi que des minijeux avec de nombreux cadeaux exclusifs de Vietjet et de ses partenaires.

Photo : VJ/CVN

Suivez la page officielle de Vietjet pour rester informé des prochaines éditions du Mega Live et découvrir les surprises de cette saison festive.

La période des fêtes de fin d’année deviendra encore plus mémorable pour les passagers qui voyageront avec Vietjet vers de nouvelles destinations, qu’il s’agisse de vols domestiques ou internationaux vers l’Australie, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée, les Philippines, Taïwan (Chine), la Thaïlande, Singapour, la Malaisie ou l’Indonésie.

En voyageant avec Vietjet, les passagers profiteront d’une expérience moderne à bord d’avions économes en carburant, d’un équipage professionnel et attentionné, et d’un menu de plats chauds et savoureux représentatifs de la gastronomie vietnamienne et internationale tels que le phở Thìn, le bánh mì ou le café au lait glacé, ainsi que de programmes culturels et artistiques exceptionnels à 10 000 mètres d’altitude.

“Les histoires de vol racontées par Vietjet” - Des offres exclusives et sensationnelles, uniquement sur la diffusion en direct.

Minh Thu/CVN