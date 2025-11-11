Vingroup fait de la culture son nouveau pilier stratégique

Le 10 novembre, le groupe Vingroup a franchi une nouvelle étape majeure en officialisant la création d’un sixième pilier : la culture. Ce nouveau domaine vient ainsi rejoindre la technologie - industrie, le commerce - services, les infrastructures, l’énergie verte et la philanthropie sociale dans l’écosystème déjà riche du conglomérat vietnamien.

Fruit d’une volonté affirmée de servir la société, ce pilier culturel vise à préserver les traditions nationales, encourager la créativité contemporaine, et promouvoir l’essor artistique au Vietnam. Vingroup place l’élévation du niveau de vie spirituel des Vietnamiens et le rayonnement de la culture nationale à l’international au cœur de sa démarche.

Le groupe articule ainsi son engagement autour de trois objectifs majeurs : sauvegarder les valeurs culturelles traditionnelles, stimuler l’innovation artistique et créer des espaces où les artistes peuvent s’épanouir, vivre de leur pratique et être honorés à leur juste mesure.

Pour donner vie à ces ambitions, Vingroup a initié la série de méga-concerts internationaux 8Wonder, véritable vitrine musicale au Vietnam, et a investi dans des infrastructures scéniques d’envergure, témoignant de sa détermination à hisser le pays au rang de destination culturelle incontournable.

Renforcer la stature du Vietnam sur la scène internationale

Trois sociétés distinctes ont également vu le jour pour structurer ce nouvel élan : V - culture talents, dédiée à la formation et au développement de jeunes talents dans la musique, les arts du spectacle et la culture traditionnelle ; V-film, spécialisée dans la production et distribution audiovisuelle, la formation de professionnels du cinéma et la diffusion des récits vietnamiens à l’international ; V-spirit, vouée à l’organisation d’événements artistiques et culturels, d’expositions et de conférences, pour renforcer la stature du Vietnam sur la scène internationale.

"La culture est le fondement spirituel d’une nation, un marqueur du développement social et une force motrice pour bâtir l’avenir", souligne Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général du groupe. L'intégration officielle de la culture consolide une vision à long terme en faveur d’une société d’excellence, où chaque citoyen bénéficie d’un environnement artistique riche et stimulant et où tous les talents peuvent s’exprimer.

Au-delà des frontières, ce nouveau pilier permet à Vingroup de multiplier les initiatives d’échanges culturels et artistiques, propulsant la culture vietnamienne sur la scène mondiale et stimulant vigoureusement le développement des industries culturelle, touristique et créative du pays.

