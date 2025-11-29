Saigontourist dynamise ses initiatives au Japon

Dans le cadre du Festival Vietnam - Hô Chi Minh-Ville, tenu les 8 et 9 novembre à Nagoya (préfecture d’Aichi), Saigontourist a présenté ses offres à travers diverses activités, affirmant sa volonté de séduire davantage le public japonais.

Pour sa cinquième édition, l’événement confirme son rôle de passerelle culturelle entre le Vietnam et le Japon, offrant au public japonais l’occasion de découvrir l’identité vietnamienne et le dynamisme touristique de Hô Chi Minh-Ville.

Le festival vise à renforcer les échanges et la compréhension mutuelle entre la préfecture d’Aichi et le Vietnam, en particulier Hô Chi Minh-Ville. Les activités de Saigontourist se sont inscrits dans les orientations du Comité populaire municipal et ont constitué une mesure essentielle pour capter les marchés touristiques internationaux, contribuant à la relance du secteur dans des conditions de sécurité et d’efficacité.

“La participation au festival revêt une importance particulière, tant pour le renforcement de la coopération bilatérale que pour célébrer le 50e anniversaire son engagement à collaborer étroitement avec l’ambassadrice du tourisme de Hô Chi Minh-Ville à Aichi afin de promouvoir l’image du Vietnam, de la mégapole du Sud et de la marque Saigontourist auprès du public local et des régions voisines”, a informé Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist.

Coopération bilatérale fructueuse

L’année 2025 marque un jalon particulier avec l’événement “Saigontourist - 50 ans de développement aux côtés du pays”. La participation au festival à Aichi constitue une occasion majeure de renforcer la notoriété de la marque sur le marché stratégique japonais.

Le groupe a rejoint le pavillon culturel et touristique de Hô Chi Minh-Ville et a activement participé à la conférence de promotion de l’investissement et du tourisme Hô Chi Minh-Ville - Japon 2025, organisée par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de la ville. Aichi, l’une des régions industrielles les plus dynamiques du Japon, abrite de nombreuses entreprises investissant à Hô Chi Minh-Ville et constitue un lieu stratégique pour la promotion de l’investissement et du tourisme.

Saigontourist a renforcé sa collaboration avec l’ambassadrice du tourisme de Hô Chi Minh-Ville dans la préfecture d’Aichi, Hirose Noriko, ainsi qu’avec l’équipe de personnel vietnamien local pour la promotion, le marketing et la coopération bilatérale. Lors des deux jours du festival, le stand de Saigontourist a proposé des activités marquantes : présentation de la marque et des destinations, promotion des circuits touristiques et services, enquêtes sur les besoins des visiteurs, découverte de la marque via QR code et participation à des jeux interactifs avec de nombreux cadeaux à gagner.

Ces dernières années, Saigontourist n’a cessé d’organiser des événements de promotion au Japon afin de renforcer la confiance et stimuler le flux de touristes bilatéral.

L’entreprise a mené avec succès le Festival “pho Vietnam 2023”, attirant plus de 85.000 visiteurs au Japon. Elle a organisé en 2023 des conférences de promotion à Tokyo et Osaka avec Vietnam Airlines et ANA, présenté en 2024 les principales destinations vietnamiennes et célébré les 30 ans des liaisons Vietnam - Japon. En juin 2025, elle a organisé à Osaka un festival gastronomique et signé de nouveaux accords de coopération bilatérale. La participation régulière aux festivals du Vietnam à Aichi et aux événements vietnamo-japonais à Hô Chi Minh-Ville génère chaque année des résultats commerciaux positifs.

Selon Truong Duc Hùng, au quatrième trimestre, Saigontourist continue de jouer un rôle de pionnier en participant à des programmes de promotion et à des événements internationaux, afin d’attirer davantage de touristes internationaux à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam. L’entreprise déploie en parallèle des actions de promotion sur des marchés stratégiques comme l’Europe, le Japon, la République de Corée et le Danemark.

Saigontourist, fondé le 1er août 1975, est le premier groupe touristique du Vietnam. Il gère aujourd’hui plus de 100 unités comprenant hôtels, complexes de villégiature, restaurants, agences de voyage, parcs de loisirs, écoles de formation touristique, centres d’exposition et de conférences, terrains de golf et chaînes de télévision câblée.

