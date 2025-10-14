Tunisie : hausse du déficit commercial sur les neuf premiers mois de 2025

Selon ces données, le déficit commercial de la Tunisie a atteint près de 16,7 milliards de dinars (5,7 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de l'année, contre près de 13,5 milliards de dinars (4,6 milliards de dollars) au cours de la même période l'an dernier. Ce déficit a entraîné une baisse du taux de couverture des importations par les exportations, qui s'est établi à 73,5%, contre 77,5% au cours de la même période l'année dernière. Les exportations tunisiennes ont atteint 46,4 milliards de dinars (15,8 milliards de dollars) à fin septembre écoulé, tandis que les importations du pays au cours de la même période ont atteint 63,1 milliards de dinars (21,5 milliards de dollars). Les mêmes données attribuent l'augmentation du déficit commercial principalement au déficit enregistré dans les secteurs de l'énergie, des matières premières et semi-manufacturées, des biens d'équipement et des biens de consommation.

Xinhua/VNA/CVN