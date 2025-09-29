Tunisie : la construction du pont de Bizerte progresse de façon satisfaisante

Les travaux de construction du nouveau pont de Bizerte, situé dans le gouvernorat du même nom dans le nord de la Tunisie, sur les rives de la Méditerranée, progressent de façon satisfaisante avec l'entame de la phase de forage des pieux cet été, ont confirmé à la fois les autorités et le constructeur.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant sur les ondes de la radio privée Express Fm, Lilia Sifaoui, directrice générale de l'unité de réalisation du pont de Bizerte au ministère tunisien de l'Équipement et de l'Habitat a souligné que le chantier, l'un des plus importants projets d'infrastructure jamais réalisé dans le pays, avance à un rythme soutenu et "ne rencontre aucun problème technique susceptible de freiner son exécution".

La construction du pont, confiée à la compagnie chinoise Sichuan Road & Bridge Group (SRBG), a démarré en juillet 2024 et devrait être achevée au second semestre 2027. Les travaux de forage des pieux ont officiellement démarré à la mi-juillet 2025.

Ce nouveau pont fixe devrait être accueilli favorablement par les habitants locaux qui reprochaient de nombreuses défaillances à l'ancien pont mobile de Bizerte : des heures d'attente et d'énormes embouteillages aux heures de pointe. Il s'agit, selon le gouvernement tunisien, du premier de son genre en Afrique en lien avec ses spécificités techniques et le type de béton utilisé, outre la structure métallique relevant de la nouvelle génération d'infrastructures.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Pour ce projet, nous avons réussi un important exploit dans ce domaine, soit une approbation régionale et mondiale pour le ciment produit en Tunisie et utilisé dans la construction de ce pont", a indiqué Haroun Romdhani, ingénieur de laboratoire et matériaux de construction du projet, lors d'une visite guidée du chantier.

"Une autre première, en Tunisie : celle de recourir à des pieux de 2,5 mètres de diamètre (...), d'autant plus que ce pont sera haut d'environ 60 m", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, conscient de l'importance de la protection de l'environnement dans la zone unique du littoral méditerranéen où se trouve le chantier, l'équipe de construction a renforcé sa sensibilisation environnementale en mettant en place des mesures spécifiques telles que des barrières flottantes pour clôturer les zones avant la reprise des travaux, des capots anti-poussière à impulsion pour empêcher les fuites de ciment et une centrale de mélange entièrement fermée pour éviter le bruit, a expliqué Hermann Rosario Sakponou, ingénieur en géotechnique du projet, qui le qualifie de "l'un des plus célèbres à l'échelle continentale" grâce à de nombreuses nouvelles technologies introduites en Tunisie par la Chine.

Xinhua/VNA/CVN