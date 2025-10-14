Venezuela : 14 morts dans l'effondrement d'une mine

Au moins 14 personnes ont été tuées lundi 13 octobre après l'effondrement d'une mine d'or dans l'État de Bolivar, dans le Sud-Est du Venezuela, a rapporté le Système national de gestion des risques.

>> Népal : le bilan s'alourdit à 51 morts suite aux fortes pluies

>> Soudan : au moins 13 morts dans une attaque contre une mosquée à el-Facher

>> Au moins 40 morts dans un accident de bus en Afrique du Sud

>> Pluies torrentielles au Mexique : au moins 64 morts et 65 disparus





L'effondrement de la mine, survenu à El Callao, dans la municipalité de Roscio, s'explique par les inondations dues à des pluies diluviennes. Les pompiers et les agents de la protection civile travaillaient à récupérer les corps dans la zone inondée. Wuihelm Torrellas, le maire de Roscio, a présenté dans une déclaration ses condoléances aux familles des victimes. Un poste de commandement a été mis en place près du site afin de coordonner les opérations de drainage et de récupération.

Xinhua/VNA/CVN