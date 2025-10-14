La Chine dévoile des mesures détaillées concernant l'imposition de frais portuaires spéciaux aux navires américains

Ce document, composé de dix articles, clarifie les dispositions spécifiques relatives au champ d'application et aux normes d'imposition, aux entités chargées de percevoir les frais, aux voyages payables, à la date de mise en œuvre et à d'autres aspects pertinents. Selon ce document, les navires construits par la Chine, les navires vides entrant dans les chantiers navals chinois uniquement à des fins de réparation et les autres navires considérés comme exemptés de paiement seront dispensés de ces frais portuaires spéciaux. Ces mesures détaillées ont été dévoilées à la suite de l'annonce faite par le ministère le 10 octobre selon laquelle la Chine imposerait des frais portuaires spéciaux aux navires américains à compter du 14 octobre, en réponse à la décision des États-Unis d'imposer des frais portuaires supplémentaires aux navires chinois à la suite d'une enquête au titre de la section 301. La décision américaine viole gravement les règles de l'OMC et l'accord sino-américain sur le transport maritime, causant de graves dommages au commerce maritime entre les deux pays, a déclaré le ministère, ajoutant que la décision de la Chine d'imposer des frais portuaires spéciaux aux navires américains était une mesure justifiée visant à protéger les droits et intérêts légitimes des industries et des entreprises chinoises et à garantir un environnement concurrentiel équitable dans le domaine du transport maritime international.

Xinhua/VNA/CVN