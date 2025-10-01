Tunisie : 105 ressortissants gambiens rentrent dans leur pays

Il s'agit du 18e vol de ce type organisé par l'OIM depuis janvier 2025, a précisé son bureau en Tunisie. À leur retour, les rapatriés bénéficient d'un accompagnement de l'organisation pour faciliter leur réintégration socio-économique "dans des conditions dignes et durables". La semaine dernière, près de 150 ressortissants guinéens avaient également été rapatriés. Dans le cadre de ses efforts visant à faciliter le retour des migrants sans papiers dans leur pays d'origine, la Tunisie a mis en œuvre un programme de retour volontaire coordonné avec l'OIM.

Xinhua/VNA/CVN