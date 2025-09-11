La Tunisie et l'Iran s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale

>> La Tunisie propose d'accueillir un dialogue inter-libyen sous les auspices de l'ONU
Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Nafti a déclaré que la rencontre avec son homologue iranien avait également permis de réaffirmer la solidarité entre la Tunisie et l'Iran face aux menaces qui pèsent sur la région arabo-islamique et d'examiner la coopération dans les domaines du commerce, de la santé et d'autres secteurs. Le ministre tunisien a salué le renouvellement de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la qualifiant d'un pas vers l'apaisement des tensions régionales. En visite de travail à Tunis, M. Araghchi a qualifié les relations avec la Tunisie de "fraternelles et solides", ajoutant que les deux parties étaient déterminées à développer leurs liens dans les domaines économique, scientifique et culturel. Le ministre iranien a annoncé son intention de convoquer prochainement la commission économique mixte et a invité M. Nafti à Téhéran.
Xinhua/VNA/CVN