Trump reporte sa "décision finale" concernant le projet d'accord avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a reporté vendredi 29 mai sa "décision finale" concernant un projet d'accord avec l'Iran après s'en être entretenu pendant environ deux heures avec son équipe de sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison Blanche.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Cette réunion "s'est achevée et a duré environ deux heures. Le président Trump ne conclura qu'un accord qui soit favorable aux États-Unis et qui respecte ses lignes rouges. L'Iran ne devra jamais posséder l'arme nucléaire", a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué.

On ignorait dans l'immédiat pourquoi M. Trump n'avait pas pris de décision.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait exposé les conditions d'un accord avec l'Iran dans un message publié sur son réseau Truth Social, affirmant qu'il allait rencontrer son équipe de sécurité nationale "pour prendre une décision définitive" ce jour-là.

Parmi les principales exigences des États-Unis figurent l'élimination du stock d'uranium enrichi de l'Iran, la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage et l'élimination des mines marines restantes.

"L'Iran doit s'engager à ne jamais posséder d'arme nucléaire ni de bombe atomique. Le détroit d'Ormuz doit immédiatement être rouvert, sans péage, pour permettre un trafic maritime sans restriction dans les deux sens. Toutes les mines marines, s'il y en a, seront détruites", a écrit M. Trump en ajoutant que le blocus naval américain sera alors levé.

L'uranium enrichi iranien, qui a été enfoui profondément sous terre à la suite des bombardements américains de juin 2025, sera déterré par les États-Unis, en étroite coordination et en collaboration avec l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, puis détruit, a ajouté le président américain.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a déclaré vendredi 29 mai lors d'un entretien téléphonique avec la presse d'État iranienne que les négociations en cours avaient une portée limitée et n'incluaient pas "la question nucléaire".

Xinhua/VNA/CVN