Romuald Wadagni officiellement investi président du Bénin

Élu avec plus de 94% des voix, le ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, a été officiellement investi dimanche 24 mai président de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

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Photo : AFP/VNA/CVN

M. Wadagni, 49 ans, entre en fonction pour un mandat de sept ans renouvelable, succédant à Patrice Talon, son mentor qui passe la main après une décennie de pouvoir.

Dimanche matin 24 mai, le nouveau président, costume sombre, cravate bleue, a prêté serment lors d'une courte cérémonie au palais présidentiel de Cotonou, la capitale économique et première ville du pays.

Son élection le 12 avril avait été une formalité : il n'avait qu'un adversaire, Paul Hounkpè, opposant de faible envergure dont le parti, les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a depuis rejoint la majorité présidentielle.

Le principal parti d'opposition, les Démocrates, n'avait pu participer à l'élection, faute d'un nombre suffisant de parrainages, et traverse une crise profonde.

Après son investiture, Romuald Wadagni a prononcé un discours où il a d'abord rendu hommage à son prédécesseur avant de rappeler quelques promesses de campagne.

"Une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations", a-t-il déclaré.

"Aux jeunes du Bénin, je veux dire ceci: le Bénin croit en vous et il vous donnera les chances de réussir", a ajouté le nouveau président.

Si Romuald Wadagni revendique la continuité, son nouveau gouvernement de 24 ministres annoncé dimanche soir 24 mai, dont un quart de femmes, mêle nouveaux, à l'Économie, la Défense ou aux Affaires Etrangères, et ministres reconduits, à la Santé ou la Justice.

AFP/VNA/CVN



