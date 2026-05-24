Trump affirme que les États-Unis et l'Iran "se rapprochent considérablement" d'un accord final

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 23 mai que les États-Unis et l'Iran " se rapprochent considérablement " d'un accord entre les deux pays, a rapporté CBS News .

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La dernière proposition comprend un processus visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, le déblocage de certains avoirs iraniens détenus dans des banques étrangères et la poursuite des négociations, selon le reportage de CBS.

M. Trump a également déclaré au média américain Axios qu'il pourrait décider dimanche 24 mai de reprendre le conflit contre l'Iran à l'issue de discussions avec ses conseillers.

"Soit nous parvenons à un bon accord, soit je les réduirai en cendres", aurait déclaré M. Trump.

M. Trump a indiqué qu'il s'entretiendrait plus tard samedi 23 mai avec son envoyé Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner pour discuter de la dernière réponse de l'Iran. Le vice-président JD Vance devrait également être présent.

Xinhua/VNA/CVN