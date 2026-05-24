>> États-Unis - Iran : la Maison Blanche qualifie de "positif" le 1er cycle de négociations
>> Wall Street avance, stimulée par la perspective de négociations États-Unis - Iran
|Le président américain Donald Trump.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
La dernière proposition comprend un processus visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, le déblocage de certains avoirs iraniens détenus dans des banques étrangères et la poursuite des négociations, selon le reportage de CBS.
M. Trump a également déclaré au média américain Axios qu'il pourrait décider dimanche 24 mai de reprendre le conflit contre l'Iran à l'issue de discussions avec ses conseillers.
"Soit nous parvenons à un bon accord, soit je les réduirai en cendres", aurait déclaré M. Trump.
M. Trump a indiqué qu'il s'entretiendrait plus tard samedi 23 mai avec son envoyé Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner pour discuter de la dernière réponse de l'Iran. Le vice-président JD Vance devrait également être présent.
Xinhua/VNA/CVN