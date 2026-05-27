Israël dit avoir tué le nouveau chef militaire du Hamas à Gaza

Israël a annoncé mercredi 27 mai avoir tué Mohammed Odeh, le nouveau commandant en chef de la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam, lors d'une frappe dans la bande de Gaza.

>> Le Hamas appelle à la mise en place d'un comité administratif de transition pour gérer Gaza

>> À Gaza, des abris en fibre de verre pour des milliers de déplacés

>> Les habitants de Gaza sont confinés sur moins de la moitié de la bande de Gaza

Photo : Reuters/CVN

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a assuré dans un communiqué que Mohammed Odeh, qu'il a décrit comme le No4 du groupe palestinien, avait été tué. "Nous avons promis que le Hamas n'exercerait aucun contrôle militaire ou civil sur Gaza et il en sera ainsi", a-t-il dit.

Le Hamas n'a pas immédiatement confirmé cette information ni fait de commentaire à ce sujet. Selon des médias palestiniens, M. Odeh aurait été tué avec son épouse, ses deux fils et sa fille lors d'une frappe dans l'ouest de la ville de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait indiqué mardi soir que les forces israéliennes avaient tenté d'assassiner Mohammed Odeh lors d'une frappe menée sous ses ordres et ceux de M. Katz, mais il n'a donné aucun détail sur l'issue de cette opération.

Mohammed Odeh a été nommé il y a environ une semaine pour succéder à Ezzedine al-Haddad, tué par une frappe israélienne le 15 mai.

Xinhua/VNA/CVN