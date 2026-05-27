Le président iranien réaffirme l'engagement de Téhéran envers la diplomatie pour mettre fin aux tensions régionales

Le président iranien Massoud Pezeshkian a réaffirmé l'engagement de Téhéran envers la diplomatie pour mettre fin aux tensions en Asie occidentale, ont révélé des déclarations publiées mardi 26 mai sur le site Internet de son bureau.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues égyptien, turc, qatarien et omanais, le chef de l'État iranien a exprimé la volonté de son pays de parvenir à un "cadre honorable" pour mettre fin au conflit avec les États-Unis et Israël, soulignant que l'Iran a prouvé sa sincérité dans le dialogue.

Selon M. Pezeshkian, des efforts sérieux au niveau des experts sont en cours pour finaliser les projets de documents en vue d'un accord "global et équitable".

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité musulmane et a exprimé son soutien décisif aux pourparlers en cours. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a pour sa part dit espérer un accord final et s'est engagé à poursuivre les efforts de médiation. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui salué les pourparlers en cours, tandis que le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq Al Saïd a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de consultations constructives.

L'Iran et les États-Unis ont conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats. Après la trêve, ils ont participé les 11 et 12 avril à une série de pourparlers de paix dans la capitale pakistanaise Islamabad, qui n'ont pas abouti à un accord.

Au cours des dernières semaines, Téhéran et Washington auraient échangé plusieurs propositions de plans visant à définir les conditions d'une paix grâce à la médiation du Pakistan, et travailleraient à finaliser un mémorandum d'accord visant à mettre fin à la tension.

Xinhua/VNA/CVN