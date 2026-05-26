La première phase de l'ouverture du détroit d'Ormuz inclura la levée du blocus américain

La première phase de la réouverture du détroit d'Ormuz inclura la levée du blocus américain, a rapporté lundi 25 mai le Washington Post , citant un responsable iranien.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'article du Washington Post, "Un responsable iranien, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré que l'ouverture du détroit se fera par étapes", tandis que, dans la première phase, les États-Unis débloqueront 12 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés, le déminage du détroit commencera et le blocus américain sera levé.

Le responsable iranien a toutefois noté que le protocole d'accord entre les deux parties ne comprend pas d'accord sur le nucléaire, mais simplement un engagement à négocier la question plus tard.

Cependant, l'article du journal a également cité un haut responsable américain qui a affirmé que le protocole d'accord "engage" les Iraniens à ne pas posséder d'armes nucléaires, et que cela implique aussi "céder la poussière nucléaire".

Toujours lundi 25 mai, le président américain Donald Trump a écrit sur son compte Truth Social que les négociations avec l'Iran "se déroulent bien".

"Ce ne sera qu'un bon accord pour tous ou pas d'accord du tout - Retour au front et tirs, mais plus grands et plus forts que jamais - Et personne ne veut ça !", a dit Donald Trump.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux journalistes : "Nous avons ce que je pense être une chose assez solide sur la table en termes de capacité à ouvrir le détroit, à obtenir son ouverture, à entamer des négociations très réelles, significatives et limitées dans le temps sur la question nucléaire, et j'espère que nous pourrons y parvenir".

Xinhua/VNA/CVN