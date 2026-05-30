Le président russe Vladimir Poutine estime que la crise ukrainienne touche à sa fin

La situation sur le terrain permet de penser que la crise ukrainienne touche à sa fin alors même qu'il est impossible de fixer une date précise pour sa conclusion tant que les hostilités se poursuivent, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

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Photo : CTV/CVN

M. Poutine a tenu ces propos lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite d'État au Kazakhstan, a rapporté vendredi 29 mai l'agence RIA Novosti.

Il a dit que les frappes russes sur Kiev ont été menées en réponse aux attaques ukrainiennes contre la région de Lougansk, ajoutant que les forces russes mènent des offensives sur toute la ligne de front de la zone d'opération militaire spéciale.

M. Poutine a également qualifié de "non-sens" les déclarations de certains responsables politiques européens concernant la préparation à une guerre avec la Russie ; il a affirmé que la Russie n'a jamais menacé les pays européens par le passé et ne le fait pas aujourd'hui, mais que tout lieu constituant une menace militaire directe pour la Russie serait considéré comme une "cible légitime".

Xinhua/VNA/CVN