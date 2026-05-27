RPDC : le dirigeant suprême supervise des essais d'armes importantes

Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a supervisé des essais d'armes portant sur un système de lancement de missiles polyvalent et léger ainsi que sur un système d'armes à missiles de croisière tactiques multiples, a rapporté mercredi 27 mai l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

>> RPDC : un tir d'essai de missiles balistiques tactiques

>> Le dirigeant suprême de la RPDC effectue une inspection des troupes

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Les derniers essais d'armes, menés mardi 26 mai par l'Administration des missiles et l'Académie des sciences de la défense, ont permis d'analyser et d'évaluer la puissance de l'ogive à mission spéciale d'un missile balistique tactique, la fiabilité de la roquette d'artillerie guidée de 240 mm dotée d'une portée de tir étendue et d'un système de navigation autonome ultraprécis, ainsi que la précision de tir guidée par IA d'un missile de croisière tactique, indique la même source.

Le missile de croisière tactique, qui combine un système de navigation autonome ultraprécis, le système de navigation TERCOM (terrain contour matching, correspondance de relief du terrain) et une fonction de guidage terminal par IA, est un système d'arme puissant capable de frapper avec une précision extrême n'importe quelle cible située à 100 km grâce à un vol multimode basé sur la glisse et la propulsion, précise-t-elle.

Selon l'agence, M. Kim a déclaré que les essais de ces systèmes d'armes constituaient un signal clair de l'amélioration des forces armées du pays et témoignaient d'importants progrès techniques dans le renforcement de sa puissance de combat.

"Sauvegarder la sécurité de la souveraineté et garantir le développement socialiste grâce à une puissante force de dissuasion militaire constituent la mission principale des forces armées et du secteur de la science de défense du pays," a-t-il souligné.

Le dirigeant de la RPDC a également exposé les tâches essentielles visant à accélérer la croissance régulière des capacités de défense du pays et à développer du matériel militaire ultramoderne.

Xinhua/VNA/CVN